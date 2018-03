Sr. Director de La Auténtica Defensa: Luego de leer la nota periodística aparecida el día 22 de marzo pasado, pagina 4; donde se refiere a los "insultos a Macri", agradecería quede debidamente aclarado que no todos eramos afiliados políticos o sindicalistas, como es mi caso y de otros jubilados por discapacidad a quienes por orden de Macri se nos retiró el beneficio. También había jubilados que pagaron la supuesta "reparación histórica" y luego de dos meses se la sacaron. Otros, eran maestros recientemente cesanteados de las escuelas. No todo es como se ve. LUIS MARIA ROMERO DNI 18293223



Correo de Lectores:

No todos representábamos agrupaciones políticas

