El Auriazul acumula tres derrotas en fila y necesita sumar nuevamente de a tres como local para tratar de recuperar el terreno perdido en la lucha por clasificar al Reducido. El partido comienza a las 11 de la mañana. Por la 24ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá hoy a Juventud Unida en un partido que se disputará desde las 11 de la mañana en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Sebastián Martínez. Para el equipo dirigido por Hugo Medina será la oportunidad de volver a sumar luego de las tres derrotas consecutivas que sufrió en sus últimas tres presentaciones (Argentino de Merlo, Atlético Lugano y Victoriano Arenas). En ese sentido, el Auriazul necesita sumar nuevamente de a tres como local para tratar de recuperar el terreno perdido en la lucha por clasificar al octogonal por el segundo ascenso. Actualmente se encuentra a siete puntos de distancia de Atlas, que ocupa el noveno lugar; y a ocho de su rival de hoy, Juventud Unida. En busca de ese objetivo, el entrenador realizaría modificaciones tácticas después del cauteloso planteamiento que realizó el pasado martes para visitar al líder Victoriano Arenas. Por eso, Pablo Sosa y Franco Colliard recuperarían su lugar en el once inicial, al tiempo que en defensa regresará Joaquín Montiel, quien ya cumplió su sanción por acumulación de amarillas. En cambio, Tadeo MacIntyre y Sergio Robles seguirán siendo bajas por sus respectivas lesiones, al tiempo que Antoni Rodríguez fue castigado con dos fechas por su expulsión ante Lugano, por lo que recién hoy cumplirá esa sanción. Entonces, la probable formación de Puerto Nuevo para recibir a Juventud Unida sería: Rodrigo Ponce De León; Rodrigo Alconada, Joaquín Montiel, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Franco Colliard, Paulo Boumerá, Kevin Redondo, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa y Orlando Sosa. EL RIVAL. Por su parte, Juventud Unida llegará en gran forma a Campana: está invicto en sus últimas siete presentaciones, en una racha de cinco triunfos y dos empates. En esos siete encuentros, marcó nueve goles y apenas recibió tres, por lo que es uno de los equipos de mejor rendimiento en esta parte del campeonato de la Primera D. De no mediar sorpresas, el entrenador Mariano Moramarco repetiría la misma alineación que venció 3-1 a Deportivo Paraguayo el pasado martes. O sea: Ricardo Grieger; Santiago Brítez, Octavio Di Virgilio, Javier Graieb, Iván Romero; Mauro Romay, Brian Konecny, Maximiliano Bonanno, Alexis Valenzuela; Hernán Carrozino y Tomás Carballo. Actualmente, Juventud Unida acumula 34 puntos y su objetivo, tras afianzarse en zona de clasificación al Reducido, ahora es terminar lo más arriba posible. Es que impulsado por esta gran racha positiva, en San Miguel se ilusionan con poder alcanzar la cuarta ubicación que hoy ostenta Liniers (38).

A REENCONTRAR EL CAMINO. PARA RECIBIR A JUVENTUD UNIDA, EL DT HUGO MEDINA VOLVERÍA A DISPONER DE PABLO SOSA Y FRANCO COLLIARD EN LA FORMACIÓN TITULAR. PRIMERA D - FECHA 24 SÁBADO - 11.00 horas: Puerto Nuevo vs Juventud Unida / Sebastián Martínez - 12.00 horas: Atlas vs General Lamadrid / Ramiro Magallán DOMINGO - 12.00 horas: Muñiz vs Victoriano Arenas / Edgardo Kopanchuk - 16.00 horas: Argentino de Merlo vs Lugano / Ezequiel Yasinski - 16.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Liniers / Juan Pablo Loustau LUNES - 16.00 horas: Central Ballester vs Real Pilar / Santiago Jorge Mitre - 16.00 horas: Claypole vs Centro Español / Gonzalo Pereira - 16.00 horas: Yupanqui vs Argentino (R) / Tomás Diulio EL HISTORIAL: Puerto Nuevo vs Juventud Unida Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 75. En 74 partidos, Puerto Nuevo ganó 18, Juventud Unida logró 28 victorias y empataron en 28 encuentros. Puerto convirtió 95 goles, mientras que Juventud Unida marcó 113. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 36 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 (46 goles), Juventud Unida ganó 14 (60 goles). Empataron 14 veces COMO LOCAL JUVENTUD UNIDA. En 38 juegos, Juventud Unida ganó 14 (53 goles); y Puerto Nuevo triunfó en 10 (49 goles). Empataron en 14 oportunidades EL ULTIMO TRIUNFO SOBRE JUVENTUD UNIDA: El domingo 10 de octubre de 2016, por la 7ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo se impuso 3-1 como visitante con goles Franco Colliard (2) y Juan Peloso. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El lunes 17 de abril de 2017, por la 22ª fecha de la Primera D 2016/17, igualaron sin goles en Campana. Arbitraje de Hernán Dellacasa, quien expulsó a Michel Bustamante a los 45 del primer tiempo y a Maximiliano Díaz a los 28 del segundo. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El viernes 27 de octubre de 2017, por la 9ª fecha, igualaron 2 a 2. Goles de Alexis Valenzuela de penal e Iván Bentivengña para el cuadro albirrojo; y de Alexis Merlo y Tadeo MacIntyre para el Auriazul. Arbitraje de Juan Pablo Loustau, quien expulsó a Alexis Valenzuela en Juventud Unida y a Joaquín Montiel en el elenco Portuario. APOSTILLAS: Cuatro encuentros sin perder acumula Puerto Nuevo sobre Juventud Unida, con un triunfo y 3 empates. La última derrota del elenco campanense se produjo el 24 de febrero de 2013, en Campana, por la 21ª fecha de la Primera D 2012/13. Fue por 1 a 0, con gol convertido por Matías Grecco. Como local, Puerto Nuevo lleva seis encuentros sin ganar frente a su rival, con 3 derrotas y 3 empates. El último triunfo en esta condición se remonta al domingo 12 de febrero de 2006, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 2005/06. Fue por 3 a 2, con goles de Diego Herrero y Gastón Rondán (2). Mientras que Lisandro Cotello y Juan Ignacio Martínez marcaron para el Lobo. Como visitante, Puerto Nuevo lleva 3 partidos sin caer, con una victoria y 2 empates. La última derrota fuera de Campana se produjo el sábado 1º de septiembre de 2012, por la 4ª fecha de la Primera D 2012/13. Fue por 2 a 0, con goles de Emiliano Mossman y Guido Miranda. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 2004 El domingo 19 de diciembre, por la 17ª fecha de la Primera D 2004/05, Puerto Nuevo se impuso 1-0. PUERTO NUEVO (1): Alejandro Ríos; Martín Canale, Diego Canale, Maximiliano Guglielmo; Carlos Barrios, Sebastián Canale, Matías Bertolini, Gerardo Riva (Santiago Guevara), Maximiliano Coronel (Gastón Rondán); Juan Calabressi y Diego Krum (Juan Pablo Martínez). DT: César Robina. SUPLENTES: Marcos Costilla y José Marcone. JUVENTUD UNIDA (0): Diego Rickert; Lucas Carranza, Nicolás Agrazar, Gastón Alonso (Matías Scilingo) y Luis Orquera; Ariel Ramírez, Juan Tallarico, Carlos Parejas y Eduardo Cano; Jorge Benítez (Federico Arcodia) y Christian Zamudio. DT: Gustavo Barnes. SUPLENTES: Emilio Sánchez, Gastón Frías y Carlos Bogado. GOL: ST 50m Calabressi (PN) CANCHA: Puerto Nuevo ARBITRO: Fernando Echenique. ASISTENTES: Gerardo González y Martín Grimberg.

Puerto Nuevo recibe a Juventud Unida con la necesidad de volver al triunfo

