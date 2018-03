ENTREGA DE PREMIOS Mañana domingo, desde las 16 horas, se realizará en el Campana Boat Club la ceremonia de premiación de este primer Mundialito de Fútbol Infantil. Según se informó, se hará entrega a cada participante de una distinción individual y grupal dividida en "Copa de Oro" y "Copa de Plata". Además, habrá sorteos y reconocimientos, en el marco de la organización prevista por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Campana. El torneo de fútbol infantil impulsado por el Municipio llega a su fin. En el marco del torneo de fútbol infantil impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Campana, esta tarde se disputarán las finales de las Copas de Oro y Plata. En la última jornada del Mundialito, que se realizará a las 15:30 en un predio deportivo "Popos" ubicado en Alberdi y Ruta 6 (pegado al complejo de divisiones juveniles de Villa Dálmine), los equipos que representan a diferentes países se enfrentarán para cerrar un exitoso campeonato. De esta certamen participan mas de 25 equipos (cada uno representa a un país que participa del Mundial de Rusia 2018) y, de esa manera, un total de 300 chicos que representan a mas de 15 barrios de la ciudad. Durante la jornada de hoy, se disputarán las finales de las Copas de Oro y Plata de cada una de las cuatro categorías en que se dividió el torneo: 2005/06, 2007/08. 2009/10 y 2011/12. Según informaron desde la organización, en la previa habrá grandes partidos y encuentros que sorprenderán a los jugadores y sus familias. Si bien en la última fecha del torneo los equipos disputarán por el trofeo mayor, todos se llevarán grandes premios en agradecimiento por su participación.

La última jornada del Mundialito será desde las 15:30 en el predio "Popos" de Alberdi y Ruta 6. PROGRAMACIÓN COPA DE ORO -Categoría 2011/2012: Italia vs Portugal (15.30) -Categoría 2009/2010: Italia vs Costa Rica (16.30) -Categoría 2007/2008:EE.UU vs Egipto (17.30) -Categoría 2005/2006: Italia vs Croacia (18.30) COPA DE PLATA -Categoría 2011/2012: EE.UU vs Francia (15.30) -Categoría 2009/2010: Francia vs Croacia (16.30) -Categoría 2007/2008: Francia vs Portugal (17.30) -Categoría 2005/2006: Argentina vs Egipto (18.30)

Fútbol Infantil:

Mundialito; hoy se disputan las finales de la Copa de Oro y Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: