JORNADA DE AMISTOSOS Ayer, en otros amistosos internacionales de preparación para el Mundial de Rusia, se registraron los siguientes resultados: - Uruguay 2 (Suárez y Cavani) - Rep. Checa 0 - Rusia 0 - Brasil 3 (Miranda, Coutinho y Paulinho) - Alemania 1 (Mueller) - España 1 (Rodrigo) - Holanda 0 - Inglaterra 1 (Lingard) - Polonia 0 - Nigeria 1 (Moses) - Portugal 2 (C. Ronaldo -2-) - Egipto 1 (Salah). - Francia 2 (Giorud y Lemar) - Colombia 3 (Muriel, Falcao y Quintero). Banega y Lanzini marcaron los goles, ambos en el segundo tiempo. "La Pulga" fue baja por una molestia en el aductor. El martes, la Selección enfrentará a España. Camino al Mundial de Rusia 2018, la Selección Argentina derrotó ayer 2-0 a Italia en un partido amistoso disputado en el estadio del Manchester City, en Inglaterra. El combinado dirigido por Jorge Sampaoli, que no contó con Lionel Messi (molestia en el aductor), se impuso gracias a los goles que marcaron Ever Banega y Manuel Lanzini en el segundo tiempo. Para reemplazar a "La Pulga", el entrenador nacional optó por Giovanni Lo Celso (jugador del PSG) y, entonces, Argentina formó con Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Leandro Paredes; Manuel Lanzini, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín. En el primer tiempo, Paredes y Lo Celso intentaron reemplazar la función de la Pulga. Argentina fue de menor a mayor y era superior a los italianos, que no dañaron a la defensa albiceleste. La chance más clara para la Selección fue un remate de Pipita Higuaín, luego de un gran pase de Ángel Di María, pero su compañero de Juventus, Gianluigi Buffon, evitó la caída de la valla italiana. El arquero también reaccionó muy bien ante un cabezazo de Nicolás Otamendi y un tiro del lateral Nicolás Tagliafico. En el complemento, Argentina perdió el orden y el arquero Wilfredo Caballero, poco a poco, se erigió como la figura del combinado albiceleste. Ante la superioridad azurra, Jorge Sampaoli decidió mover el banco e ingresaron Diego Perotti (por Di María) y Ever Banega (por Paredes). Y fue justamente el ex volante de Boca el protagonista de la apertura del marcador: tras una muy buena combinación con Lo Celso, marcó el 1-0 a los 30 minutos. Después, a los 41, con otra gran definición, Manuel Lanzini selló el 2-0. En el final del encuentro, Sampaoli sumó dos nuevos cambios y también ingresaron Cristian Pavón (por Lo Celso) y Gabriel Mercado (por Bustos). PRÓXIMO AMISTOSO. El martes 27, la Selección Argentina disputará su segundo encuentro de esta gira previa al Mundial de Rusia. Será frente a España en el estadio del Atlético de Madrid.

EL FESTEJO CON LANZINI. "PIPITA" HIGUAIN SALUDA A MANU, QUIEN MARCÓ EL SEGUNDO TANTO ARGENTINO. A SU LADO, EVER BANEGA, AUTOR DEL PRIMERO, Y LUCAS BIGLIA, QUIEN QUEDÓ COMO CAPITÁN LUEGO DE LA SALIDA DE DI MARÍA. Sampaoli: "Dimos un paso hacia adelante" El entrenador Jorge Sampaoli quedó conforme con el rendimiento de Argentina en el triunfo por 2-0 sobre Italia: "Dimos un paso hacia adelante", aseguró en conferencia de prensa. "Se respetó la idea que nos propusimos: jugar este partido como una final", aseveró el DT, quien además destacó que "el equipo tuvo mucha estabilidad en gran parte del partido". Sampaoli insistió en la importancia de las relaciones entre sus jugadores y agregó: "En algunos pasajes se vieron algunas cosas muy interesantes para potenciar". A su vez, el DT se encargó de despejar cualquier tipo de dudas respecto de la posibilidad de que Dybala no viaje a Rusia luego de quedar afuera de esta gira por Europa: "Que no esté no significa para nada que no viaje al Mundial", explicó. Además, en cuanto a los nombres propios, Sampaoli también destacó la labor del arquero Wilfredo Caballero: "Estuvo muy bien, sólido y apareció en los momentos en los que el equipo lo necesitaba".

