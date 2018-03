Breves Deportivas

P U B L I C



Tevez y Cardona, lesionados. Primera B Metro. Primera C. Delpo y "Peque", a tercera. Juegan Los Jaguares. La F1 pone primera. TEVEZ Y CARDONA, LESIONADOS El líder de la Superliga, Boca Juniors, sumó dos malas noticias de cara al choque que tendrá frente al escolta Talleres el próximo domingo 1º de abril en La Bombonera. Es que se confirmaron las lesiones de Carlos Tevez (desgarro) y Edwin Cardona (distensión), quienes serán baja para dicho compromiso. PRIMERA B METRO Hoy se pondrá en marcha la 28ª fecha de la Primera B Metropolitana con los partidos: Almirante Brown vs Talleres, Comunicaciones vs UAI Urquiza y San Miguel vs Barracas Central. El líder del torneo es Estudiantes de Caseros, con 52 puntos, tres más que su escolta Platense (49). En tanto, en la tabla de los Promedios sufren: Villa San Carlos (1,064), Almirante Brown (1,081) y Sacachispas (1,148). PRIMERA C La cuarta categoría de ascenso de AFA también iniciará hoy una nueva jornada, la 29ª, con los partidos entre Sportivo Italiano vs Luján y Argentino (Q) vs Deportivo Armenio. El líder del campeonato es Defensores Unidos (53) y luego aparecen Central Córdoba de Rosario (51), Luján (49) y Argentino de Quilmes (47). DELPO Y "PEQUE", A TERCERA Juan Martín Del Potro avanzó a la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Miami al derrotar en tres sets al holandés Robin Haase. El tandilense chocará ahora con el japonés Kei Nishikori, vencedor del australiano John Millman. Por su parte, Diego Schwartzman también avanzó a la tercera ronda al superar por 6-3 y 6-1 al chileno Nicolás Jarry. El próximo rival del "Peque" será el canadiense Milos Raonic. El otro argentino que buscará instalarse en esa instancia será el correntino Leonardo Mayer, quien enfrentará hoy al croata Borna Coric. En cambio, en primera ronda fueron eliminados Guido Pella (7-6 y 7-6 vs Mikhail Youzhny), Horacio Zeballos (3-6, 7-6 y 6-4 vs Dusan Lajovic) y Nicolás Kicker (6-3 y 7-6 vs Francis Tiafoe). JUEGAN LOS JAGUARES Por la sexta fecha del Super Rugby 2018, Jaguares recibirá esta tarde a Lions de Sudáfrica en un partido que se jugará desde las 16.40 en cancha de Vélez Sarsfield. La franquicia argentina presentará los retornos de Santiago García Botta y Bautista Ezcurra en la formación inicial, por lo que saldrá a la cancha con: García Botta, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet. LA F1 PONE PRIMERA El británico Lewis Hamilton (Mercedes) realizó ayer el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, fecha inaugural de la temporada 2018.



Breves Deportivas

