Por qué aún no hemos encontrado una cura contra el cáncer?

El cáncer no es una única enfermedad A pesar de lo que solemos creer, el cáncer es una de las patologías más difíciles de entender. Cada tipo de cáncer tiene asociadas mutaciones genéticas (o lo que es lo mismo, cambios en nuestro ADN) específicas, de forma que el desarrollo de la enfermedad difiere según qué parte de nuestro cuerpo se encuentre afectada. Cada tipo de cáncer tiene asociados cambios en el ADN específicos Por este motivo, también el tratamiento ha de ser sumamente específico: no podemos tratar de "matar" células tumorales sin saber dónde están, y tampoco sin conocer en qué se diferencian de las "células sanas". De lo contrario, estaríamos provocando graves problemas en nuestro organismo. Precisamente ese es el motivo de los graves efectos secundarios que presentan algunos tratamientos, tales como la quimioterapia o la radioterapia. Este es uno de los logros de las terapias con anticuerpos monoclonales, que en parte han revolucionado la búsqueda de una cura contra el cáncer. Introducidas por el genial investigador argentino César Milstein, estas herramientas son hoy uno de los tratamientos más efectivos contra los tumores. Sin embargo, solo podemos contar con un anticuerpo monoclonal para cada tipo de cáncer, por ejemplo, el trastuzumab (comercialmente conocido como Herceptin) se usa como fármaco contra el cáncer de mama, pero no contra el de páncreas, por poner solo un ejemplo. En ciencia no hacemos más que encontrarnos con serias dificultades para hallar una cura contra el cáncer. En la entrevista a Joan Massagué, el investigador catalán lo dejaba claro: Por eso decimos que mientras haya vida habrá cáncer. Cáncer es el precio que pagamos por estar vivos. Y es que el cáncer no es sino el producto de un desequilibrio celular. A medida que envejecemos, se van acumulando cambios en nuestros genes, que hacen que vayan apareciendo mutaciones que favorecen que nuestras células se descontrolen y pasen a convertirse en malignas. Por otra parte, también con los años aparecen mutaciones genéticas que hacen que desaparezcan los "frenos naturales" que tenemos para evitar ese descontrol celular. En otras palabras: que aumente la esperanza de vida hace que también se vean incrementadas las posibilidades de padecer cáncer. Nuestro ADN es el culpable. Es el precio que pagamos por seguir vivos unos años más, como decía el científico Massagué. (...) Angela Bernardo.



Por qué aún no hemos encontrado una cura contra el cáncer?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: