¿Cuánto sabemos sobre Tuberculosis?

Hoy 24 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Tuberculosis (TB), ya que ese día pero en 1882 el médico y microbiólogo alemán Robert Koch descubrió el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. La fecha constituye una gran oportunidad para concientizar sobre las medidas de prevención y el tratamiento, así como también de promover un compromiso colectivo para ponerle fin a la enfermedad. Tuberculosis es un tema de salud pública que nos aqueja a todos dado que intervienen factores sociales y sanitarios. Se trata de una patología infectocontagiosa crónica producida por el bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos. En nuestro país, se notificaron 898 casos de Tuberculosis en menores de 15 años en 2017, es decir, 9,8% más casos al año anterior. De estos cuadros, 589 se registraron en Provincia de Buenos Aires y C.A.B.A. Estas cifras nos deben instar a generar un cambio social, procurando disminuir y desaparecer las fuentes de infección, incrementando las tareas de detección temprana y el seguimiento de las personas bajo tratamiento para evitar su abandono. La Dra. María Valeria El Haj, Directora Médica de vittal, explica que el contagio se produce cuando la persona enferma elimina pequeñas gotas de saliva (gotas de Fludgge) que contienen bacilos, al toser, hablar o expectorar, teniendo mucha relación las características del ambiente, la frecuencia y duración del contacto. En este sentido señala que existen dos tipos de tuberculosis: ·Tuberculosis pulmonar: es la más frecuente y contagiosa. Representa alrededor del 80 al 85% del total de los casos y se manifiesta con signos respiratorios como tos seca o productiva, expectoración con o sin hemoptisis, dolor torácico y síntomas generales como anorexia, astenia, adinamia, sudoración nocturna, pérdida de peso y a veces fiebre prolongada. El paciente con Tuberculosis pulmonar puede contagiar mientras no comience el tratamiento específico, es por eso que toda persona que presente tos y catarro persistente por más de 15 días debe ser estudiado para descartar TB. ·Tuberculosis extra-pulmonar: representa del 15 al 20% de los casos y afecta otros órganos fuera del pulmón como la pleura, ganglios, aparato genito-urinario, columna, etc. "El diagnostico de Tuberculosis se puede realizar a través de la bacteriología (baciloscopia), radiología, reacción de PPD (va a mostrar infección, no enfermedad) y otras técnicas de laboratorio", detalla la Dra. El Haj, quien también resalta que la mayoría de los pacientes con tuberculosis se curan si reciben tratamiento y lo cumplen de manera adecuada. La forma más eficiente de garantizar el tratamiento correcto es la administración supervisada de los medicamentos por algún integrante del equipo de salud. Esta modalidad se conoce como TAES (tratamiento estrictamente supervisado) o TDO (tratamiento directamente observado), un esquema promovido por la OPS/OMS que asegura la adherencia y baja el riesgo de multi-resistencia debido a la toma irregular de los medicamentos y el abandono. La vacuna BCG, en tanto, es fundamental para protegerse contra la Tuberculosis y resulta igualmente efectiva y segura para prevenir manifestaciones severas de la misma. Por último, además de tratar a la persona diagnosticada, es muy importante registrar y evaluar con quienes vive o tiene relación, por más de 4 horas diarias, controlando si presentan o no sintomatología, si están vacunados o no y, de no estarlo y ser menores de 6 años y no contar con documentación de vacunación y cicatriz, se deberá vacunarlos inmediatamente con BCG para iniciar la quimioprofilaxis indicada.



¿Cuánto sabemos sobre Tuberculosis?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: