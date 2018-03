Ocurrió en José Hernández y Castilla. Fue trasladada inconsciente por el golpe que sufrió en la cabeza. Una mujer de 26 años debió ser asistida y trasladada al Hospital San José por personal de Bomberos Voluntarios luego de caer de su moto en la zona de José Hernández y Castilla, pleno barrio Las Acacias. Según trascendió, al momento de ser derivada al nosocomio municipal se encontraba inconsciente por el fuerte golpe que sufrió en su cabeza, aparentemente a raíz de que no tenía el casco puesto al momento del accidente. Dado que el hecho no involucró a otro vehículo, los primeros vecinos que se acercaron a asistirla estimaron que su caída se debió a una mala maniobra probablemente realizada para esquivar un perro. En el lugar trabajó el Móvil 47 de Bomberos Voluntarios de Campana y también se hizo presente un móvil del Comando de Patrulla.

#Dato una mujer de 26 años cayó con la moto, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, no llevaba casco colocado, presumen que se le cruzó un perro en José Hernández y Castilla, Las Acacias, traslada al hospital Bomberos móvil 47, Comando Patrulla zona 8 pic.twitter.com/DoTIDh8pLd — Daniel Trila (@dantrila) 23 de marzo de 2018

Las Acacias: Una mujer resultó herida al caer de su moto

