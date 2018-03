La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/mar/2018 Esta tarde, la 5º caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down







"La fiesta de la inclusión" será este domingo a partir de las 18 alrededor de la plaza Eduardo Costa. Con la actividad, se busca concientizar e informar sobre los derechos e integración de las personas con discapacidad. La 5º caminata consecutiva por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down se realizará a las 18 alrededor de la plaza Eduardo Costa. El propósito central de la caminata es concientizar a los vecinos sobre la inclusión de todas las personas con discapacidad en la sociedad. Esta actividad cuenta con el acompañamiento del Municipio a través de la Dirección de Discapacidad del Municipio –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social- y con la organización de Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel Quintos. De la caminata participarán la murga del "Grupo Esperanza" y de distintos barrios, que le pondrán color y ritmo a la jornada junto a "La Circoneta" y los "Payamédicos". Además, la actividad contará con el acompañamiento del tradicional paseo de artesanos y los food trucks.



La caminata busca concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad.



Esta tarde, la 5º caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: