Santiago Martín Reinas, quien competirá en abril en el Sudamericano de Skate que se realizará en Chile, explica que la disciplina "está en pleno auge". De hecho, "Mostry", como es conocido en la ciudad, está a cargo de la Escuela Municipal. "El nivel que había en Argentina 30 años atrás no es un cuarto del nivel que existe hoy en el país", remarca. El imaginario urbano del skate que "rompe" la ciudad está presente desde los años 80 con la aparición del lema "skate and destroy", que si bien se ha extendido a lo largo de los años, comenzó a mutar con el avance del Siglo XXI. . "Antes se veía al skate como la tribu urbana rebelde anarquista; hoy no es así, son chicos deportistas disfrutando una disciplina que está en pleno auge, que está en los Juegos Olímpicos (NdR: debutará en Tokio 2020) y en las publicidades", explica el campanense Santiago Martín Reinas (32 años), quien desde los 11 años se dedica a practicar y entrenar en skateboarding y ya lleva quince años como profesor y diez participando en competencias profesionales. "Tengo muchos campeonatos internacionales y nacionales encima; corrí cuatro mundiales y tres sudamericanos. El próximo 7 de abril me voy al Sudamericano en Santiago de Chile, en el Parque de los Reyes. Sería mi cuarto sudamericano. Ya había participado el año pasado así que ya conozco la dinámica y voy a buscar quedar entre los primeros argentinos y clasificar a la final", explica en diálogo con La Auténtica Defensa. En ese derrotero, "Mostry", como es conocido Santiago, recorrió lugares como Paraguay y Estados Unidos y en Brasil visitó territorios como San Pablo, Puerto Alegre, Florianópolis y Río Tavares. Semanas atrás quedó en el segundo puesto de la categoría Master Jr en el Skate Park de Nordelta, lo que le valió la clasificación al Sudamericano. "Para mi cada vez que uno puede viajar es como hacer un curso de una especialización. Viajar te hace ese click que te mejora en la disciplina. Quizás los argentinos somos medios brutos o cavernícolas pero con sutileza uno puede desarrollar más velocidad y mayor altura. Cuando estás en movimiento, la velocidad cambia y los golpes también", afirma. La adrenalina, ante la posibilidad de sufrir esos golpes, es el condimento esencial para este tipo de disciplina: "Soy un adicto a la adrenalina y todo el deporte que me genere un poco de temor y gravedad me encanta. No me gusta estar sentado en el piso o en la reposera, prefiero estar volando seis metros en el aire, caer y volar del otro lado siete metros", asegura Santiago. El nivel que ha alcanzado le ha permitido ir mucho más allá de lo que imaginaba con la tabla. Por eso, asegura que no hay metas, que la clave es evolucionar todos los días. "Cada día quiero exigirme un poco más para sentirme mejor", explica, al tiempo que remarca que su sueño sería llegar a los Juegos Olímpicos: "Estar ahí y representar a Campana y Argentina sería un orgullo". EL APRENDIZAJE La Auténtica Defensa estuvo presente en una de las clases de la Escuela Municipal que Santiago ofrece en la Plaza 1 de Mayo. "Mostry" explica que obtiene muchas satisfacciones con los resultados de sus alumnos y remarca que existe una marcada diferencia con el skate de hace 30 años atrás: "El nivel que había en Argentina no es un cuarto del nivel que hay hoy. Yo aprendí a los golpes y porrazos", recuerda. "Ahora se abrieron las inscripciones a los Juegos Bonaerenses para Skate. Eso cuando yo estudiaba no pasaba. Mis padres me bancaron ir a los skates park privados y realizar todos los viajes, pero ahora es otro desarrollo", destaca. Más allá que es un deporte individual, en la escuela se trabaja en equipo y se generan muchos amigos. "El skate nace en la ciudad metropolitana. Siempre digo hay gente que va con valijas, hay gente que va con libros y hay gente que va por la vida andando en skate, haciendo ruido. La pista pública hace que haya un progreso muy rápido", cuenta en la plaza 1º de Mayo. El aprendizaje de la disciplina también cuenta con una variante a partir de las redes sociales y los videos que se difunden: "Hay tutoriales que te enseñan por ejemplo cómo hacer un ollie. Los chicos observan, imitan y hasta después suben sus propios videos", comenta Santiago al respecto. En ese sentido de aprendizaje, la gran referencia para "Mostry" es Pedro Barros, skateboarder de Brasil. Tres años seguidos visitó su casa, donde tiene una pista privada con un bowl, un vertical y un skatepark. "Fui con un nivel y volví con otro. Cada año que fui aprendí y evolucioné gracias a Pedro", revela. Contar con un espacio acorde es fundamental para el desarrollo de la disciplina. En los últimos años, Santiago tuvo la posibilidad con un grupo de skaters de recorrer e inaugurar muchas pistas en el país. Por eso, con soltura se anima a brindar su opinión al respecto para nuestra ciudad: "No somos arquitectos, pero prestamos mucha atención a la forma arquitectónica de las ciudades. A Campana le agregaría una pista de nivel universal para que la gente que ya sepa, pueda salir a entrenar y competir en el exterior". Santiago se considera un joven hiperactivo. Además de instructor de skate, también enseña surf. Tiene siete sponsors que lo ayudan a crecer profesionalmente, aunque explica que para iniciarse en la actividad, existen tablas que son "muy genéricas y accesibles". "Antes valían fortunas y no había repuestos. Hoy te acercas a bicicleterías y cualquier skate sirve para iniciarte. Una vez que tenés nivel es conveniente mejorar y entonces surgen tablas cuyos valores oscilan entre $1.600 y $7.000", detalla "Mostry", que se ilusiona con ver cada vez más tablas volando en nuestra ciudad.



ADRENALINA. "No me gusta estar sentado en el piso o en la reposera, prefiero estar volando seis metros en el aire, caer y volar del otro lado siete metros", asegura Santiago. LA ESCUELA MUNICIPAL DE SKATE DE CAMPANA El pasado 5 de marzo comenzaron las clases de la Escuela Municipal de Skate dictadas por el propio Santiago Martín Reinas. Concurren niños y niñas desde los 6 años. "Los chicos me transmiten mucha energía, especialmente con su evolución. Eso me alegra mucho", cuenta. Los interesados deben acercarse a la Plaza 1º de Mayo los días lunes y miércoles de 17 a 19 horas o los martes y jueves de 10 a 12 horas.

SANTIAGO JUNTO A SUS ALUMNOS EN LA PLAZA PRIMERO DE MAYO.

Skate:

A golpes y porrazos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: