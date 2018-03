UN TORNEO INSÓLITO La situación de Villa Dálmine es un ejemplo de la característica que tiene este campeonato del Nacional B. Es que en caso de ganar, el Violeta se habría ubicado a un punto de los líderes. Pero perdió y quedó afuera de la clasificación al Reducido y complicado con los Promedios. Esto se dio así ayer por la derrota 1-0 de Aldosivi ante Sarmiento de Junín, que fue el que pegó el salto y retrasó a Villa Dálmine. En tanto, en el otro partido del sábado, Los Andes venció 2-0 a Brown de Adrogué con dos tantos de su reciente refuerzo, Fabricio Lenci. La fecha, que comenzó el viernes con el empate 2-2 entre Riestra y Guillermo Brown, continuará hoy con los siguientes encuentros: Nueva Chicago vs Juventud Unida (G); Estudiantes (SL) vs Flandria; Gimnasia (J) vs Ferro; San Martín (T) vs Instituto; Boca Unidos vs Mitre (SdE); y Atlético Rafaela vs Deportivo Morón. En tanto, el lunes jugarán: Santamarina vs Agropecuario y Quilmes vs All Boys.

Villa Dálmine tuvo otra actuación inexpresiva y encima, en la última jugada, Independiente Rivadavia lo dejó con las manos vacías en Campana. El Violeta no recupera el rumbo y empieza a complicarse con los Promedios. Como encerrado en un laberinto. Así luce hoy este Villa Dálmine que no le encuentra la salida a un presente que no sólo lo alejó de la pelea por el ascenso directo, sino que lo puso nuevamente en una situación de extremo cuidado en la tabla de los Promedios. Ayer, el que aprovechó esta situación fue Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo superó 1-0 en Campana, donde el Violeta suma ahora tres encuentros sin triunfos después de haber hilvanado su gran campaña de la primera parte del campeonato en base a victorias y más victorias en Mitre y Puccini. Con esta caída, el equipo de nuestra ciudad salió de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso y quedó en el 16º lugar en la tabla de los Promedios, a solo cuatro escalones de la zona roja (puede quedar a dos al finalizar esta fecha). Y lo más curioso es que ayer, en caso de haber conseguido los tres puntos, hoy estaría a apenas uno de los líderes, resplandeciendo en el tercer puesto de este insólito campeonato del Nacional B. Pero lo cierto es que Villa Dálmine no hizo prácticamente nada para sumar de a tres. Tuvo una flojísima presentación, dejando una imagen colectiva muy pobre, sin energía y con jugadores que lucían lentos y sin reacción. Por eso perdió la disputa del mediocampo. Y por eso, cuando contó con la tenencia del balón, fue previsible, cuando no impreciso, aún en los minutos que jugó con un hombre de más durante el segundo tiempo. Y lo terminó pagando muy caro, en una última pelota parada que derivó en un alocado festejo mendocino, al tiempo que los jugadores Violetas se derrumban en su impotencia. Así quedó muy lejos aquel buen primer tiempo frente a Ferro Carril Oeste. Y encima, en un plantel corto, la posibilidad de buscar alternativas para Felipe De la Riva asoma muy acotada. Pero necesaria. El próximo lunes 2 de abril, el Violeta visitará a Aldosivi en Mar del Plata, donde deberá, al menos, dar algún paso que lo acerque a la salida de este laberinto que puede terminar transformándose en una impensada pesadilla. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con la alineación anunciada en la previa, con el primer partido de Nicolás Cherro de la temporada y el regreso de Pablo Burzio a la titularidad. Así, la principal novedad táctica fue el retorno a las fuentes, después de la innovación que había probado De la Riva en Caballito con Federico Jourdan bien abierto sobre la izquierda. Por su parte, Independiente Rivadavia presentó un 4-4-2 bien marcado, con dos hombres ofensivos por afuera en el mediocampo y con el eje central compuesto por Úbeda y González. Y el arranque del juego fue sin un dominador claro, porque tanto uno como otro se alternaban el dominio del balón y lograban profundizaciones que alteraban el orden defensivo rival. Así, en los primeros 15 minutos, ambos equipos tuvieron llegadas. El Violeta, luego que Burzio le ganara la espalda a Maidana y enviara un centro que Córdoba conectó de manera incómoda. Mientras que la Lepra inquietó con jugadas que se ensuciaron en el área local y que derivaron en rebotes peligrosos (uno de ellos fue capturado por González, quien remató violentamente y apenas desviado desde la medialuna). De allí en adelante, el juego se fue desinflando, a pesar que ninguna defensa daba muestras de solidez y parecía expuesta ante los avances rivales. Y allí está la explicación de la irregularidad en que fue cayendo el trámite: la falta de aciertos ofensivos para aprovechar ventajas o errores. En el equipo de nuestra ciudad, volvieron a aparecer dudas en el manejo del balón en la zona media y, entonces, la falta de fluidez en la tenencia y la circulación. Ni Renso Pérez ni López ni Sánchez lograban entrar en sintonía y los intentos de Villa Dálmine sólo cobraban forma con alguna diagonal de Burzio, aunque siempre para los costados y lejos de establecer conexión con Córdoba. Por eso siempre pareció que Independiente Rivadavia hizo mejor las cosas en el mediocampo, con un eje más sólido para capturar divididas y el acople de los laterales, que aprovechaban el retroceso de la línea media local para sumarse al tejido visitante. Así, sin brillar, pero siempre más despierto y activo, la visita redujo al Violeta a una mínima expresión y dominó las acciones. Y con esa preocupación se fueron a los vestuarios tanto los jugadores como De la Riva. Sin embargo, en el arranque del complemento, Villa Dálmine mostró la misma confusión en los minutos iniciales. Incluso, hasta pareció ser un mero observador de las primeras acciones de la visita. Aunque ese inicio de la segunda mitad le tenía guardado un golpe de efecto al partido: a los 3 minutos, Kevin Gissi le entró fuerte a Sapetti de la misma manera que lo había hecho en el inicio del encuentro ante Cherro. Las dos amarillas le costaron la expulsión al suizo-argentino y dejaron con un hombre menos a Independiente Rivadavia. Entonces, los mendocinos se agruparon en su campo y le dieron el control del balón al Violeta. Así quedó definitivamente en evidencia las dificultades del equipo de nuestra ciudad para generar juego y encontrar variantes: todo era lento y previsible, cuando no impreciso. Por eso, por momentos, Independiente Rivadavia logró salir de su campo y animarse a avanzar hasta las inmediaciones del área de Perafán. Y en esa confusión, López, que ya tenía amarilla y había sido siempre apuntado por el árbitro Arasa, cometió una nueva infracción y también se ganó la roja. De la Riva, que estaba por mandar a la cancha a Durán, se agarró la cabeza y frenó el cambio. Aunque igualmente decidió mandarle un mensaje a sus dirigidos: metió a un delantero como el juvenil Nouet y sacó a "Cuca" Sánchez, buscando más ritmo y verticalidad (antes había ingresado Jourdan por un desconocido Renso Pérez). Pero nada cambió. Incluso, prácticamente no se generaron situaciones de gol. Apenas una por lado en los minutos finales. A los 41, Burzio retrocedió para recuperar un balón, se chocó con Celaya y Julián Navas escapó ror el andarivel derecho en dirección a Perafán. Y cuando el arquero local achicó, le sirvió el gol a José Méndez, quien no se afirmó para definir y elevó increíblemente su disparo por sobre el travesaño. Un minuto después, Flores fue recortando campo desde la derecha hacia el centro y favorecido por un rebote, pudo rematar cruzado desde la medialuna del área, aunque desviado. Ese fue el contexto previo a esa jugada final que se generó por una falta infantil de Sapetti y que terminó con un centro al área que Celaya intentó despejar de cabeza, pero que tras un rebote le quedó servido a Gastón González, quien fusiló a Perafán para marcar el gol del triunfo de Independiente Rivadavia y dejarle otro cachetazo más a este difícil presente de Villa Dálmine.

6 PARTIDOS Son los que acumula Villa Dálmine sin triunfos, con dos empates y cuatro derrotas. Además, en sus últimas diez presentaciones sólo consiguió un triunfo (2-0 ante Juventud Unida).





UNA CHANCE. SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO, ESTE REMATE DE FRANCO FLORES SALIÓ CERCA DEL PALO DERECHO DE ARACENA. FUE LA ÚNICA OPORTUNIDAD DE RIESGO QUE GENERÓ EL VIOLETA EN LA SEGUNDA PARTE.





EN LA ÚLTIMA. CUANDO YA SE JUGABA EL TERCER MINUTO DE TIEMPO ADICIONADO, GASTÓN GONZÁLEZ QUEDÓ SOLO Y APROVECHÓ UN REBOTE PARA LIQUIDAR A MARTÍN PERAFÁN Y MARCAR EL GOL DEL TRIUNFO MENDOCINO.





UNA BUENA. TRAS SUPERAR UNA DURA LESIÓN Y UNA LARGA RECUPERACIÓN, NICOLÁS CHERRO DEBUTÓ FINALMENTE AYER CON LA CAMISETA DE VILLA DÁLMINE. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Martín Perafán; Franco Flores, Nicolás Cherro, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Cristian González, Horacio Falcón, Marcos Rivadero, Federico Jourdan, Francisco Nouet y Favio Durán. INDEPENDIENTE RIVADAVIA (1): Cristian Aracena; Julián Navas, Alejandro Rébola, Mauro Maidana, Franco Negri; Ignacio Irañeta, Santiago Úbeda, Gastón González, Franco Piergiacomi; Milton Céliz y Kevin Gissi. DT: Gabriel Gómez. SUPLENTES: Pablo Arasme, Juan Cobo, Luciano Sánchez, Lautaro Di Santo, Luis Damer, José Méndez y Crisitan Lucero. GOLES: ST 48m Gastón González (IR) CAMBIOS: ST Di Santo x Piergiácomi (IR); 19m Jourdan x Pérez (VD); 20m Lucero x Céliz (IR); 27m Nouet x Sánchez (VD); 31m Méndez x Irañeta (IR); 35m Durán x Córdoba (VD). AMONESTADOS: Papa (VD); Di Santo y Maidana (IR). EXPULSADO: ST 3m Kevin Gissi (IR) por doble amarilla; 25m Ramiro López (VD) por doble amarilla. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Nazareno Arasa.

BLANDI EN MITRE Y PUCCINI. El delantero campanense Nicolás Blandi, jugador de San Lorenzo de Almagro, aprovechó el fin de semana sin actividad y siguió el partido de Villa Dálmine junto a su padre desde la platea.

