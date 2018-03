Kin 45- Enlazador de Mundos 7. Hoy vibramos con nuestro par, resuena nuestra energía en el otro que amplifica lo nuestro, nuestro modo. Ese modo de resonar es de cierre, es de fin, ya basta de drama, de peso, de sufrir, de pasarla mal, de sentir que todo cuesta. Es una vibración de cierre que nos hace vislumbrar lo nuevo, lo que si queremos, lo que buscamos, anhelamos y siempre por H o por B posponemos. Posponemos ser FELICES. ¿Porque posponemos dejar atrás lo que nos pesa? Porque muchas veces lo nuevo nos intimida, nos da miedo, lo conocido aunque malo ,es conocido, y en ese espacio de confort de lo que ya sabemos, nos sentimos mal, pero cómodos. Cómodos de saber ya, de antemano ,lo que va a pasar, aunque no nos guste. Salirnos de eso, atrevernos a ir por lo nuevo, a salir del círculo de lo conocido, del confort es la tarea que nos propone el Enlazador y que nos invita a contagiar con esa energía a nuestro par, a nuestro cercano, a nuestra pareja. Darle un vuelta a tuerca a la relación, encontrarle el sentido por el cual nos conocimos , por el cual decidimos caminar juntos el camino, y si aun así esto no nos colma de ganas de empezar una nueva etapa, de "el renacer de la felicidad", mejor emprender cada uno un nuevo camino, tratando de encontrar que replique nuestra vibra y la multiplique, que potencie las ganas de ser felices, de disfrutar, de vivir el momento presente, dejando todas las amarguras atrás, y dejando de estar proyectando al futuro, que en realidad es incierto. FRASE HECHA, "VIVIR EL PRESENTE" , pero tan necesaria. Sacar la frase de lo dicho y pasar a hacerla realidad, Tan difícil pero no imposible. A veces solo cuando nos pasan grandes cosas de dolor que ponen la vida en jaque, entendemos eso de "vivir en momento presente". Nos cuesta pasar del entendimiento a la práctica, eso vinimos a aprender y se aprende de golpe o podemos llevar años en ello. Hoy te invito a que hagamos nuevamente el intento de vibrar en positivo y sentir que el miedo se transforma en sueños. Podemos vivir el día de hoy y disfrutarlo como si no hubiera más. Hoy es mi día de felicidad, y el tuyo también.¿ y mañana?? Mañana es mañana, ¡¡Hoy soy feliz!! ¡Hoy sos feliz! ¡Feliz Domingo de contagio de buena vibra a nuestros semejantes! ASÍ SERÁ, ASÍ ES! IN LAK ECH

Alejandra Dip. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Enlazador de Mundos 7 - Energía del Domingo 25/03/2018- Trecena del Sol

Por Alejandra Dip

