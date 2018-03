La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/mar/2018 Primera D:

Puerto Nuevo sufrió su cuarta derrota seguida









FECHA 24. Puerto Nuevo 0-1 Juventud Unida; Atlas 1-2 Lamadrid. Juegan hoy: Muñiz vs Victoriano Arenas; Deportivo Paraguayo vs Liniers; y Argentino de Merlo vs Lugano. En tanto, mañana se enfrentan: Claypole vs Centro Español; Central Ballester vs Real Pilar; y Yupanqui vs Argentino de Rosario.

El Portuario perdió ayer 1-0 ante Juventud Unida como local. Cuando ya estaba en desventaja, Rodrigo Ponce De León falló un penal en el cierre del primer tiempo y tras esa acción, fue expulsado por el árbitro Sebastián Martínez, de polémica tarea. Después de una racha que lo había ilusionado con clasificar al Reducido por el segundo ascenso, Puerto Nuevo se encuentra ahora sumergido en una seguidilla de derrotas que lo ha alejado de esa pelea y que no le permitió siquiera sumar un punto en sus últimas cuatro presentaciones. Ayer, esa serie se extendió en la caída 1-0 como local frente a Juventud Unida en el arranque de la 24ª fecha de la Primera D. De esta manera, el Auriazul dejó pasar la posibilidad de descontarle puntos a su rival y también a Atlas, que ayer perdió frente a Lamadrid. Por eso, y por las oportunidades desperdiciadas a lo largo de los 90 minutos, el sabor que quedó en el mediodía del Carlos Vallejos fue sumamente amargo. Con 26 puntos se mantiene a siete del conjunto de General Rodríguez, aunque lo más importante para el Portuario hoy es recuperar la confianza y, sobre todo, la senda de la victoria. En la próxima fecha visitará al siempre difícil Liniers en el primero de los últimos seis compromisos que le quedan en este campeonato. EL PARTIDO Con su habitual 4-1-4-1, Puerto Nuevo salió a la cancha con varios cambios. Joaquín Montiel cumplió su suspensión y volvió a ocupar la zaga central junto a Raúl Colombo (en lugar de Brian Aguirre). Mientras que Pablo Sosa retornó a la titularidad en reemplazo de Paulo Boumerá. Así, el primer volante de contención fue Kevin Redondo y por delante suyo jugaron Cristian Torres a la derecha; Pablo Sosa y Eliseo Aguirre por el centro; y Nicolás Rodríguez por la izquierda. En un primer tiempo pobre en cuanto a la elaboración de juego por parte de ambos conjuntos, no se registraron demasiadas jugadas de riesgo. Apenas un cabezazo de Raúl Colombo a los 8 minutos que se fue lejos del arco rival, cuando éste se encontraba vacío dada la mala salida del arquero visitante. Desde allí, el juego se vio muy interrumpido por las reiteradas faltas y los polémicos fallos del árbitro Sebastián Martínez, quien no tuvo una sencilla tarea y tampoco su actuación sirvió de ayuda para el desarrollo del encuentro. Una de las mayores polémicas del mediodía llegó a los 38 minutos, cuando el árbitro marcó el punto de penal luego de un agarrón dentro del área de Eliseo Aguirre, cuando se jugaba una pelota parada a favor de Juventud Unida. La ejecución quedó a cargo del arquero Ricardo Grieger, quien pateó firme arriba para poner las cosas 1 a 0 a favor de la visita. Así parecía que iba a terminar la primera mitad, en la última jugada el defensor Iván Romero vio la tarjeta roja por agredir sin pelota a Orlando Sosa, quien inmediatamente se dejó caer al suelo para que el árbitro del encuentro sancione un nuevo penal, esta vez a favor de Puerto Nuevo. El encargado de patear fue Rodrigo Ponce de León, quien quiso tomarse revancha en el duelo de arqueros. Sin embargo, su fuerte disparo salió al centro del arco, donde esperó Grieger, quien contuvo el remate, aunque dio un corto rebote. Igualmente, el balón ya no estaba en juego porque el tiempo estaba cumplido. En ese contexto, Ponce De León fue a buscar el rebote y volvió a impactar el balón, que se encontraba cerca del rostro del arquero de Juventud Unida, a quien terminó golpeando. Ante esto, el árbitro decidió expulsar al arquero Portuario y, de esa manera, dejar a ambos equipos con diez jugadores de cara a la segunda mitad. Para disputar el complemento, Esteban Montesano ingresó en el arco Auriazul, mientras el "sacrificado" fue Cristian Torres. Y diez contra diez, salió una segunda mitad muy caótica. Puerto Nuevo, sin demasiadas ideas, fue en busca de la igualdad. Incluso, rápidamente ingresó Alex Curto en lugar de Rodrigo Alconada para acompañar a Orlando Sosa en la lucha contra la última línea visitante. Y a pesar de la desprolijidad de sus intentos, el Portuario estuvo cerca de llegar al empate. A los 36 minutos, luego de una serie de rebotes, Kevin Redondo sacó un disparo de media distancia que dio en el travesaño. Y a los 41 minutos, Alex Curto recibió el balón en soledad dentro del área y giró, pero su remate de zurda salió desviado. Y con esa chance se esfumaron las posibilidades del equipo de nuestra ciudad de alcanzar el empate. Por eso, el pitazo final mostró un nuevo festejo de Juventud Unida (en las últimas ocho fechas logró seis triunfos y dos empates) y dejó una nueva desazón para Puerto Nuevo. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce de León, Rodrigo Alconada, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Cristian Torres, Pablo Sosa, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez; Orlando Sosa. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Paulo Boumerá, Jonathan Lazo, Franco Colliard, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau, Alex Curto. JUVENTUD UNIDA (1): Ricardo Grieger; Iván Romero, Damián Lescano, Javier Graieb, Santiago Brítez; Brian Konecny, Mauro Romay, Maximiliano Bonanno, Alexis Valenzuela; Hernán Carrozzino y Tomás Carballo. DT: Mariano Moramarco. SUPLENTES: Javier Iglesias, Axel Díaz, Ariel Bogado, Maximiliano Zaracho, Gonzalo Laprida y Franco Lugones. GOL: PT 40m Ricardo Grieger -de penal- (JU) CAMBIOS: ST Montesano x Torres (PN); 9m Curto x Alconada (PN); 19m Bogado x Valenzuela (JU); 32m Roldán x P. Sosa (PN); 32m Lugones x Carballo (JU); 44m Díaz x Lugones (JU). AMONESTADOS: Redondo y O. Sosa (PN); Graieb, Lescano y Romay (JU). EXPULSADOS: PT 46m Romero (JU); 48m Ponce de León (PN). INCIDENCIA: PT 48m Grieger (JU) le atajó un penal a Ponce De León (PN). ESTADIO: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Sebastián Martínez.

TITULARES AURIAZULES. LOS 11 INICIALES QUE PRESENTÓ AYER POR LA MAÑANA PUERTO NUEVO, CON EL REGRESO DE JOAQUÍN MONTIEL EN LA ZAGA CENTRAL Y EL RETORNO DE PABLO SOSA EN EL MEDIOCAMPO.



Primera D:

Puerto Nuevo sufrió su cuarta derrota seguida

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: