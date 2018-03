La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/mar/2018 María Eugenia Giroldi está nuevamente a cargo del Registro Automotor











María Eugenia Giroldi

Luego de haber sido desplazada de su cargo a finales del mes de enero, recuperó su puesto merced a un recurso de amparo presentado ante la Justicia, qué la repuso en su función. Desde el lunes pasado, la Escribana Maria Eugenia Giroldi recuperó su puesto como Interventora del Registro Automotor Nro. 3 de la ciudad, del cuál había sido removida los últimos días de enero pasado. Según pudo saberse, Giroldi habría presentado un recurso de amparo ante la Justicia que resolvió reponerla en su función. Tal como había informado La Auténtica Defensa, el desplazamiento no había sido vinculado a ninguna irregularidad, si no que respondía a un proceso preparatorio para un próximo llamado a concurso para regularizar los términos administrativos de ese registro y nombrar a un titular. Si bien no trascendieron precisiones de la causa, podemos dar fé que Maria Eugenia Giroldi se encuentra ejerciendo el cargo.

María Eugenia Giroldi está nuevamente a cargo del Registro Automotor

