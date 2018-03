La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/mar/2018 Los vecinos pueden retirar sus facturas de Gas Natural en el CeMAV







En Castelli 333, personal municipal realiza la impresión de las boletas estén o no vencidas, que pueden abonar en cualquiera de las 12 sucursales de Pago Fácil. Con estas soluciones, los vecinos ya no deben viajar a Zárate. Los tediosos traslados de los usuarios de Gas Natural Fenosa a Zárate quedarán en el olvido porque, tras gestiones del intendente Sebastián Abella, los trámites pueden realizarse en Campana. En búsqueda de soluciones para los vecinos de la ciudad, el jefe comunal logró que trámites esenciales se lleven a cabo en la oficina del Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV), ubicada en Castelli 333. De 8 a 15, los usuarios pueden retirar allí sus facturas, donde personal municipal facilita la impresión de las boletas estén o no vencidas. Esto resuelve uno de los principales conflictos del último tiempo dado que la mayoría no recibía las facturas en su domicilio. Además, tras un acuerdo con la empresa, las facturas vencidas pueden pagarse en Campana sin la necesidad de trasladarse a Zárate. Puntualmente, en cualquiera de las 12 sucursales que PagoFácil tiene en la ciudad. En estos puntos pueden pagarse todos los comprobantes, incluso cuando el servicio esté interrumpido. También, según informaron desde la Secretaría de Modernización del Municipio, se determinaron otras medidas: - Línea telefónica directa al Fonogas. En la oficina de la OMIC (Castelli 333) se instaló una línea telefónica de atención personalizada, donde los vecinos pueden realizar todo tipo de consultas, reclamos, solicitar el envío de duplicados de facturas, realizar planes de pagos y efectuar pagos telefónicos con tarjetas American Express, Visa, MasterCard, Naranja, Cabal o Diners. - Recibir la factura por mail. Para ello, los usuarios deberán registrarse en la Oficina Virtual del Portal de Gas Natural Fenosa (www.gasnaturalfenosa. com.ar). De esta manera, comenzarán a recibir su factura de consumo de gas en su correo electrónico, teniendo la posibilidad de acceder a la misma cuando lo desee, tanto en su PC como en sus dispositivos móviles. También, podrán solicitarlo llamando al 0810 222 VERDE (83733). "Estamos muy contentos de ofrecerle a los vecinos todas estas herramientas. Hicimos un gran esfuerzo trabajando, como siempre, con la premisa de facilitarle la vida a los vecinos", destacó el intendente Abella.

El Intendente se acercó y ayudó a los vecinos con el trámite.



