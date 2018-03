El edil, por el PJ-Unidad Ciudadana, lamentó que la ocasión de la visita presidencial "no haya sido oportunidad para dialogar con sobre la pérdida de empleo y las empresas que han cerrado en la zona, o las escuelas sin docentes que no han podido iniciar sus clases, entre tantas cuestiones que hay por resolver" Tras la visita del Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal a nuestra Ciudad, con motivo de la presentación de los resultados de la evaluación Aprender, que tuvo lugar en la Escuela Normal, el Concejal peronista Rubén Romano señaló que debiera existir "una mayor insistencia en los reclamos al Gobierno Nacional, por parte de las autoridades locales, en torno a los muchísimos problemas que atraviesa hoy la Ciudad y que pareciera no tener representación tanto en la Nación como en la Provincia". Al respecto, Romano dijo que "no ha sido una visita muy afortunada. En los últimos 20 años hemos recibido a varios Presidentes y Gobernadores, en distintas circunstancias, pero hemos visto como muchos vecinos se manifestaron en las inmediaciones de la Escuela descontentos con las medidas que viene adoptando este Gobierno, perjudiciales para la población. Y ese malestar no puede ser ocultado por más blindaje de seguridad y mediático que intenten ponerle", sostuvo en relación al fuerte operativo que incluyó efectivos y vehículos de choque y asalto, apostados hasta en las inmediaciones del predio. Para el Concejal, "evidentemente el Intendente prioriza su pertenencia a Cambiemos por sobre las necesidades de la gente". "Lamentamos que no haya sido oportunidad para dialogar sobre la pérdida de empleo y las empresas que han cerrado en la zona, o las escuelas sin docentes que no han podido iniciar sus clases, entre tantas cuestiones que hay por resolver". "Hay muchos vecinos preocupados y muy complicados por el aumento de las tarifas, que siguen su curso durante este año, las cuales afectan el bolsillo y representan una fuerte caída del comercio en varios sectores. Lamentamos que el Intendente no le transmita al Presidente cuáles son los problemas de los campanenses, y creemos necesario que desde su representatividad tenga la fortaleza y la decisión de plantarse y exigir respuestas". Por último, el edil justicialista dijo: "esperamos que ante próximas visitas, el Gobierno traiga consigo anuncios de obras que mejoren la vida de los vecinos, generen trabajo y reactiven la economía. O por lo menos, que al marcharse de la Ciudad no se lleve consigo nada de lo que actualmente funciona, como ocurrió con el curso de Portugués que tenía lugar en la Escuela Normal, mismo lugar que visitó el Jefe de Estado, y donde horas después se anunció la cancelación de esta opción educativa" sentenció.

