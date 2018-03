Multitudinario acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Fue en Plaza de Mayo y estuvo encabezado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la agrupación HIJOS. Duras críticas al Gobierno. Organizaciones políticas y de derechos humanos encabezaron este sábado en Plaza de Mayo el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 42 años del último golpe de Estado y advirtieron "al Gobierno" que "no" permitirán "ni un genocida suelto". "Le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia", expresaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la agrupación HIJOS, entre otras agrupaciones de derechos humanos que confeccionaron el documento que se leyó en Plaza de Mayo. El acto central tuvo una concurrencia masiva de manifestantes independientes y militantes de diversas agrupaciones políticas que adhirieron al documento en el que se arengó por la continuidad de la identificación de nietos desaparecidos y se expresaron varias críticas al Gobierno, al que responsabilizaron nuevamente por el caso de Santiago Maldonado. Las organizaciones también denunciaron la falta de constitución de tribunales para juicios de lesa humanidad y reclamaron "celeridad en estos procesos que fueron un ejemplo en el mundo", al tiempo que rechazaron el "negacionismo" y remarcaron que fueron 30 mil los desaparecidos por el terrorismo de Estado. Uno de los puntos centrales del documento fue el beneficio de la prisión domiciliaria que se otorgó a algunos condenados por delitos de lesa humanidad y que está en evaluación para otros, como el ex capitán de fragata Alfredo Atiz, condenado por diversos crímenes de lesa humanidad. Al respecto, las entidades que encabezaron el acto señalaron que "esos que hoy caminan por las calles o están en sus casas con el beneficio de la domiciliaria, 42 años atrás encabezaron una dictadura genocida que masacró a una generación" que fue "culpable de un plan sistemático de exterminio". "Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia. Ni un genocida suelto", expresaron en un tramo del documento que fue leído por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. La proclama reiteró que bajo el gobierno de facto de la Junta Militar funcionaron "más de 800 centros de detención" y que todo estuvo "al servicio de una plan económico de exclusión para las mayorías" que contrajo "una deuda externa que empobreció a generaciones". En Campana también La plaza Eduardo Costa vio recordar a los desaparecidos campanenses de la década del 70. Frente a la Municipalidad, diversos colectivos organizaron una serie de actividades que tuvieron a la Memoria, Verdad y Justicia como consigna excluyente. Pasada las 17 horas, se sucedieron las presentaciones de diferentes artistas locales. También hubo murga y espacios para la lectura de documentos. Acompañaron el evento familiares de desaparecidos, militantes políticos y estudiantiles, gremialistas y vecinos en general. Asimismo, se plasmaron sobre el asfalto y las veredas lemas en repudio a los genocidas y la falta de justicia. En la explanada del Palacio Municipal, se pintaron con aerosol un sinfín de pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. En tanto, el Municipio volvió a instalar en el Patio de Las Américas el Paseo de la Memoria, una serie de banners con información de lo ocurrido en Campana en las trágicas décadas del ´70 y ´80.



Multitudinario acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: