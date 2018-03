Publicidad Los de Gustavo Hereñu participarán en la regata inaugural del calendario 2018 de la Asociación Argentina. No habrá representación "Master" celeste en esta ocasión. Los festejos tras los logros del Campeonato Argentino 2017 quedaron atrás, lo mismo que la durísima pretemporada. Finalmente, llegó el momento del debut para los chicos oficiales del remo campanense, y será, como ya casi es una costumbre, en la pista de Villa Constitución, provincia de Sante Fe. Será una versión reducida del equipo, con algunas ausencias, pero de todos modos el equipo celeste comenzará este domingo una nueva batalla por el campeonato anual. La regata estará fiscalizada y organizada por el cuerpo de referees de la Comisión de Remo Internacional del Litoral, comandada por el Árbitro de la Confederación Sudamericana de Remo Damián González. Las tripulaciones elegidas para representar al Campana Boat Club por el ´´Mate´´ Gustavo Hereñu en Villa Constitución son las siguientes: BLM2- (dos sin timonel peso ligero masculino sub-23): Franco Almirón (stroke) y Lionel Erba (bow). Rival: Club de Regatas Santa Fe (Manuel Del Conte y Lucas Luraschi) BM2- (dos sin timonel peso completo masculino sub-23): Joel Alejandro Romero (stroke) y Rubén Geuna (bow). Rivales: Buenos Aires Rowing Club (Francisco Schoo y Francisco Artagaveytia), Club de Remo Teutonia (Franco Civetta y Cristobal Eujanian), Club de Regatas La Marina (Valentino Balzarini Jara y Facundo Forneris), Club Náutico Zárate (Lautaro Barrios y Franco Calvo) y Club San Fernando (Franco Dal Farra y Juan Huenchual). BM4- (cuatro sin timonel peso completo masculino sub-23): Joel Alejandro Romero (stroke), Rubén Geuna (3), Franco Almirón (2) y Lionel Erba (bow). Rivales: Club de Regatas Rosario (Luciano Sguassero, Federico Pacheco, Franco Moretti y Matías Bodetto), Club de Regatas La Marina (Valentino Balzarini Jara, Valentín Martínez, Yago Rodriguez y Maximiliano Steck), y Club Náutico Zárate (Lautaro Barrios, Franco Calvo, Victor Gutierrez y Abraham Rodríguez). Participarán de la regata un total de 17 instituciones, 8 de los cuales pertenecen a la jurisdicción de Tigre (una muy buena cantidad, algo poco frecuente en las regatas que se realizan en el litoral): Jurisdicción Tigre: Campana Boat Club, Buenos Aires Rowing Club, Club de Regatas La Marina, Club de Remo Teutonia (Villa La Ñata), Club San Fernando, Club Náutico Hacoaj, Club Náutico El Timón (Luján) y Club de Regatas América. Jurisdicción Litoral: Club Náutico Villa Constitución, Club Náutico Zárate, Club de Regatas Rosario, Club de Regatas Santa Fe, Club Regatas Uruguay, Club Remeros Alberdi, Escuela Tupá de Remo y Triatlón, y Paraná Rowing Club. Jurisdicción Río de La Plata: Club de Regatas La Plata. Las pruebas eliminatorias, de las que el CBC no participa, comenzarán el sábado a las 12:00. Las jornada de finales será el domingo, comenzando a las 10:30. Lamentablemente, no habrá representación master para el Campana Boat Club. Esto se debe a que Gustavo Bragán, quien originalmente estaba inscripto para correr doble par de remos cortos junto a Osvaldo González (Club de Regatas América), tiene que correr la regata de travesía del Nahuel Rowing Club, suspendida el domingo pasado por la Prefectura Naval Argentina por condiciones climáticas adversas, e incomprensiblemente la federación nacional de remo la reprogramó para el mismo día y hora de la regata oficial y master de Villa Constitución.



BM2-. EL Dos sin timonel peso completo masculino Sub 23 del Boat Club estará conformado por Joel Alejandro Romero (stroke) y Rubén Geuna (bow).



Remo:

El equipo oficial del Boat Club compite hoy en Villa Constitución

