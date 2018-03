La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/mar/2018 El concejal Osvaldo Fraticelli dejó de pertenecer a Vamos Campana







Este sábado el edil se lo confirmó a LAD, aunque optó por no explicar los motivos de su salida. El presidente de Vamos Campana, Ariel Mosqueira, cuestionó la decisión. "Prefirió estar con La Cámpora, esa es la verdad", disparó. Este sábado La Auténtica Defensa logró confirmar una de las resonantes informaciones políticas de la semana: el concejal del bloque PJ-Unidad Ciudadana Osvaldo Fraticelli dejó de pertenecer al espacio Vamos Campana, según trascendió, por diferencias con algunos de sus referentes. La salida de Fraticelli comenzó a comentarse el día miércoles, cuando todas las miradas estaban posadas en la visita de Macri y Vidal a la Escuela Normal. Ayer, en diálogo con este medio, Fraticelli hizo pública su decisión, aunque optó por no dar precisiones sobre los motivos que lo llevaron a apartarse de Vamos Campana. Desde que asumió su banca en diciembre de 2015, en varias oportunidades se habló de la posibilidad que Fraticelli rompiera con el PJ-UC para pasar a conformar un bloque unipersonal. Sin embargo, terminó de concretarse el movimiento opuesto. El que sí brindó declaraciones fue Ariel Mosqueira, presidente de Vamos Campana, quién se diferenció de la postura de Fraticelli y lo criticó por cerrar filas con el PJ. "Prefirió estar con La Cámpora, esa es la verdad", cuestionó. "Él se enojó luego de que Alejo (Sarna) sacara la nota de los concejales, porque sintió que estaba hablando de él. Y la realidad es que nosotros pensamos que hay un acuerdo con el oficialismo por algunos puestos que no está bien", manifestó Mosqueira, en referencia a la reforma del HCD consensuada entre todos los bloques. De cara al futuro, el presidente de Vamos Campana aseguró que la salida de Fraticelli -el único edil de PJ-UC que pertenecía a ese espacio- "no afecta para nada" la agenda política del partido, ya que, en su opinión, "el único que la está marcando" es Sarna. "Es el único que habla de política, sobre todo de los problemas de educación. El que está haciendo mucho más política y está mucho más en la sociedad y en los vecinos es Alejo, recorriendo siempre las escuelas y los barrios. Ellos (el bloque de PJ-UC) la otra vez sacaron una nota (sobre una recorrida) justamente porque ven que Alejo es el que se está movimiento", sostuvo.

NO VA MAS. Fraticelli confirmó la versión de su salida del espacio vecinal Vamos Campana





ELECCIÓN. Para Mosqueira, el concejal Fraticelli eligió a "La Cámpora" en lugar del espacio vecinal.



