En camino de afianzar una relación clave

En los últimos años en Campana hemos incorporado mecanismos participativos, en un intento de otorgar, dentro de nuestra democracia representativa, mayores espacios de expresión ciudadana. Así en el tiempo, han surgido el Programa de Banca abierta y participativa del HCD, el Consejo Urbano Ambiental (reinstalado recientemente), y el presupuesto participativo (aún en etapa embrionaria, pero lanzado como una primera experiencia, acotada, en 2017). En los niveles locales, la búsqueda de mecanismos de participación directos de la ciudadanía es la clave para lograr una democracia más efectiva. En definitiva se trata de generar nuevas herramientas y ponerlas a disposición del ciudadano. En esa búsqueda de generar novedosas opciones de participación ciudadana continuaremos este año. Pero existe además otro recurso, de base digamos, de contacto para el vecino. Son sus representantes. Los que han sido elegidos por el voto popular. El contacto entre el concejal y el ciudadano, dada la cercanía, refleja una relación que mejor materializa nuestro sistema de gobierno representativo. Esa relación no debe perderse luego del ejercicio del voto. Al contrario, debe continuar consolidándose durante el ejercicio de los mandatos. El Concejal es un representante elegido por el pueblo, un legislador y un contralor del Ejecutivo. El primero de estos roles, de representante, es muy amplio. Ello implica, en suma, ser la voz del vecino dentro y fuera del recinto. Muchas veces los concejales, en tanto representantes, se hacen eco de reclamos por temas operativos del Municipio (gestión de residuos, mantenimiento de la vía pública, salud y asistencia social, entre otros), en la búsqueda de una solución que, inevitablemente, sólo puede ofrecer el Departamento Ejecutivo. Para estos temas, en nuestra ciudad, el Ejecutivo cuenta con el Cemav (Centro Municipal de Atención al Vecino) que tiene por función canalizar reclamos de los vecinos hacia las áreas con capacidad de dar respuesta, constituyendo este un canal importante de contacto. Como hemos afirmado muchas veces, en la medida que este sistema de atención funcione cada vez mejor, menor será el foco de los concejales en temas operativos (sobre los que no tienen capacidad de ejecución, sino sólo de canal alternativo de gestión) y entonces daremos un paso importante en la jerarquización del HCD, enfocándolo aún más en los temas que hacen al desarrollo estratégico de nuestra ciudad. Mirando al futuro inmediato, procuramos que la relación Concejal-Vecino, no se agote en aquellos asuntos operativos, sino que se afiance también en torno a los numerosos temas que se tratan (o podrían tratarse) en el recinto. Proteger el medio ambiente, facilitar el acceso a derechos, planificar estratégicamente el desarrollo de la ciudad, crear marcos para la generación de empleos, entre muchos temas, son sólo algunos aspectos que se pueden enriquecer de un vínculo fluido entre Concejal y vecino. A fin de facilitar esa relación, (y gracias a las nuevas tecnologías) nos hemos propuesto este año avanzar en la implementación de la plataforma HCD Transparente, que va a permitir visibilizar mejor la actividad del Concejo, conociendo las actividades de nuestros concejales y estableciendo nuevos canales de contacto. El objetivo es que el vecino pueda llegar a sus concejales con su opinión, y también con sus ideas y proyectos. La voluntad del cuerpo de acercar el HCD al vecino seguramente no se agotara en esta iniciativa, sino que será un hito en un camino iniciado años atrás, y que continuará en la medida que la innovación y los recursos nos permitan generar nuevas herramientas, apostando siempre a que no hay mejor camino que aquel que podamos caminar juntos. Sergio Roses / Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana





En camino de afianzar una relación clave

Por Sergio Roses

