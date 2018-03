Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está arrancando su presente calendario este fin de semana con el Gran Premio de Australia. Televisa Fox Sport Premium. DECIDIR: Finalmente Juan Pablo Galliano no arrancó el campeonato en la Clase A del TC Bonaerense días atrás en el autódromo de Roque Perez porque en el equipo decidieron primero hacer una prueba antes de arrancar en la alta competencia con la cupecita. SORTEO: Continuando con Juampi Galliano en reciente nota televisiva anunció que se realizará el sorteo del Bono Contribución por los regalos que van a sortear donde se entregarán productos de origen eléctricos que los otorgara quien fuera la reina del TC Regional en su momento la señora Laura. ENCUENTRO: Para el fin de semana santa en el Camping Las Tejas se desarrollará un encuentro de Jeeps 4x4 que brindarán su espectáculo donde entre otros estarán Gustavo Monzón, Claudio Moreira, Murillo, Stemberg entre otros que pasarán allí todos esos días para realizar sus habituales competencias en caminos muy particulares. VOLVER: Y cuando menos se esperaba Pablo Savastano volvió a la alta competencia con su Fiat Uno en a Clase Tres de Alma donde arrancó el campeonato en La Plata donde terminó en el puesto quinto y quedó conforme con el rendimiento con su auto que el mismo hace la atención total del mismo. SORPRENDER: Prosiguiendo con la dinastía Savastano tras su regreso de Estados Unidos su hija Juanita también se sorprendió ver correr a su papá pensando que llegaba el tiempo de que ella corriera en karting y por el momento no hay posibilidades ante la tranquilidad de mamá Mariana. TURISMO ZONAL PISTA: Arranca el campeonato la categoría este fin de semana en el autódromo capitalino con sus dos clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. AUSENTE: Por razones laborales no podrá arrancar el campeonato en el Turismo Zonal Pista el representante local Daniel Vidal que lamentablemente estará ausente y volverá a la actividad a partir de la segunda fecha siempre de la mano de Dante Tamburini quien tiene a su cargo la atención total del auto. TRV6: La categoría encara otra carrera de su campeonato en el autódromo de Río Cuarto durante este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". RETORNO: En el Autódromo de La Plata retornó a la actividad Juan Carlos Muñoz a la Clase Promocional de la categoría Alma con su propio auto donde "Juancho" terminó en el puesto décimo lo que dejó conforme a todo su equipó y además el flaco Muñoz demostró que no se olvidó de nada. ELEGIDO: Cuando la señorita se enteró que el piloto elegido por ella para estar juntos en las carreras de karting se decidió a no seguir en la alta competencia por su vocación por las computadoras no lo podía creer. Vivió un momento de amargura y frustración. Que bajón! APORTAR: Tayson es el nombre del perro que vive pegado al taller de Debesa donde no deja de ladrar pareciendo ser un can muy malo hasta que los muchachos le dieron de comer y se calmó a partir de allí. Parece que su dueño un tal Gabriel Alejandro que se hace llamar Sandro poco aporta para la alimentación del mismo. Mirá vos!! TOPE RACE SERIES: En búsqueda de la segunda fecha del año la categoría llega hasta el autódromo de Rio Cuarto para este fin de semana con su habitual parque de autos concretar esta presentación. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". DEBUTAR: El representante de Lima en la Categoría Alma en la Clase Tres Gastón Brown debutó donde terminó cuarto en la final con atención propia y la asistencia de Juan Sbarra. De esta manera es la primera vez que alguien de esta ciudad corre en dicha categoría. EXPERIENCIA: El armador de motores Diego Bidegain confirmó que a partir de este año se desvinculó del equipo de Diego Coronel donde trabajó en el Turismo Pista acaparando experiencia y este presente lo encuentra al frente de su propio equipo. FINALIZAR: Nicolás Laccette viene de correr en la clase GTB del TC Regional donde el hijo de Darío con la motorización de Guillen finalizó en la carrera de La Plata en el puesto décimo sexto donde el joven está realizando su propia experiencia en este tipo de autos. CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo la categoría de Enduro ya confirmaron el arranque de su campeonato para el próximo 5 de abril en el escenario de Saladillo donde pueden estar representando a nuestra ciudad German Henze y Leonardo Dominguez. APARECER: Aun nadie tiene en claro que pasó con Adriano Zarantonello días atrás cuando se lo esperaba para un encuentro de karting en la ciudad de Campana donde se lo vio muy entusiasmado con este evento pero nunca apareció y se extraño la presencia de un referente de esta especialidad del mundo tuerca. DOS: DE toda la impresión que Valerio Diamante va por todo en el TC Regional dado que el representante de Capilla del Señor decidió correr en la GTA con la Dodge y en los chasis con el mismo auto del año anterior siempre con la atención total de los dos autos por parte del equipo de Juanjo Tártara. PRESUPUESTOS: El joven sigue trabajando en el tema de los presupuestos para poder estar corriendo este año en karting como viene de realizar los campeonatos anteriores. Por el momento nada está descartado de cara al futuro. ARRANCAR: Arrancó el año para Emilio Gobetto en la Clase GTB del TC Regional en el Autódromo de La Plata con la primera fecha del campeonato a bordo de su Chevy que le permitió en la final en el puesto décimo quinto terminar la final a 16 vueltas. TOPE RACE JUNIORS: La categoría visita el autódromo de Río Cuarto para desarrollar la segunda carrera del año con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando" desde las 10.30 hs. TERMINAR: Las razones aún no se dieron a conocer pero la realidad es que entre el piloto de nivel nacional en su momento y el joven que actualmente venía corriendo en categorías zonales se terminó la relación deportiva que había entre ambos y cada uno sigue su camino. ?? GASTOS: Para terminar la carrera donde finalizó quinto en la final en una categoría zonal el piloto en cuestión gasto treinta mil pesos para realizar un fin de semana donde quiso disfrutar su pasión por correr algo que no pudo concretar cuando se sentó a realizar los gastos demandados para tal emprendimiento. ATENDER: En el taller de Juan Sbarra se trabaja a pleno con todo el personal para atender a todo ese caudal de autos que van del Turismo Pista a la categoría Alma para llegar a lo competitivo que luego se muestran en pista. NERVIOSOS: Siguiendo con la estructura de Sbarra también es cierto que se trabaja a conciencia y muy tranquilos a excepción del flaco Mauricio Ortega oriundo de San Luis que los nervios lo traicionan cuando la pilarense Teresa Garrido aparece en su vida en forma cotidiana. ACUERDO: El Fiat Uno el flaco Dobladez se lo ofreció para que lo corra a Hernán Degiacobbi en la categoría Alma lo cual hizo que el piloto en cuestión está buscando un equipo para que atienda el auto previo acuerdo desde lo económico. NUEVAS: Ya llegaron las nuevas motos eléctricas donde los nuevos modelos marcan una tendencia muy atractiva con los adelantos mas modernos donde se pueden presenciar en la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson en la ciudad de Campana. Donde hay financiación acorde para cada cliente. EXITOSO: Así fue el encuentro de karting realizado en la ciudad de Campana con carreras callejeras de exhibición donde se pudo ver desde los más pequeños, damas, pilotos con experiencia y algunos ex pilotos entrado en años. DEBUTAR: El zarateño Leandro Cracco debutó en La Plata en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno donde el ex kartista no tuvo su mejor fin d semana porque en el arranque de la serie le pegaron mal dejándole el auto muy golpeado y debió abandonar. ELEGIDO: Días atrás hubo renovación de comisión en el Club del Primer Automóvil Argentino donde fue elegido por dos años mas de mandato el actual presidente Adrian Chiorazzo que también continuará con los mismos componentes de la actual comisión directiva. PROBAR: Pablo Copetti estuvo esta semana en nuestra ciudad donde ya esta probando el cuatriciclo con el equipo de Carlos Debesa de cara a las carreras internacionales que van a participar siempre pensando y trabajando en el próximo Dakar. TURISMO NACIONAL: La categoría más federal de nuestro país está desarrollando este fin de semana otra carrera del calendario en el autódromo de La Pampa con sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CONFIRMADO: Ya quedó confirmado que en la carrera del autódromo capitalino Eric D´ Amario será el piloto que conduzca el auto de la Clase Promocional en la categoría Alma. Así se expresó Diego Fangio quien tiene dicho auto a su cargo. CAMPEONATO: Se decidió por parte de los dirigentes que rigen los destinos de la categoría de motocross Mx del Norte que el comienzo del campeonato se desarrollará en el circuito de Zárate el próximo mes en el fin de semana del 14 y 15 de abril para todas las clases. REPRESENTANTES: En dicho campeonato de motocross estarán corriendo Valentino Lacognata, Marcos Garrido, Diego Lacognata entre otros que se están preparando para el mes venidero representando a los pilotos de nuestra zona. UBICADO: El Super TC 2000 viene de correr el último domingo en el autódromo capitalino donde el campanense Matías Milla clasificó décimo quinto. Luego en la carrera clasificatoria terminó en el puesto décimo tercero para en la final quedar ubicado décimo primero con el Renault Fluence del equipo Sporteam. BANCO: Con el banco de prueba a rodillo para todas las categorías de karting está trabajando Marcelo López donde atiende a varios pilotos de diferentes lugares que cuentan con los servicios del mecánico local de la calle Viamonte. PODIO: Sin dudarlo que Carlos Debesa atraviesa un gran momento desde su condición de armador de motos, ahora viene de hacer otro podio en el Campeonato Argentino de Motocross con un segundo puesto en el sur argentino en el más alto nivel competitivo de nuestro país. CONCRETAR: Sebastián Abella finalmente concretó correr con su Fórmula y los hizo el último domingo en la Formula Cuatro APAP donde con el número 91 su auto amarillo le permitió correr las dos finales. La primera quedó vigésimo tercero y en la segunda final del domingo se ubicó en el puesto vigésimo tras abandonar dicha competencia.

