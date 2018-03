Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 25/mar/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 25/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Argentina, en España. River, en Chile. Mayer eliminado. Triunfo de Jaguares. San Lorenzo finalista. F1: Hamilton al frente. ARGENTINA, EN ESPAÑA La Selección Nacional que dirige Jorge Sampaoli realizó ayer su primer entrenamiento en tierras madrileñas, donde el martes enfrentará a España en su segundo amistoso de esta gira preparatoria para el Mundial de Rusia 2018. Quien no participó de la práctica fue Lionel Messi, que realizó trabajos de gimnasio para tratar de superar la sobrecarga que arrastra en su aductor y que lo obligó a ausentarse del partido del viernes frente a Italia. En tanto, Ángel Di María y Sergio Agüero ya fueron desafectados de la convocatoria por los problemas físicos que arrastran. RIVER, EN CHILE Con una alineación conformada por suplentes y juveniles, River Plate derrotó anoche 3-0 a Universidad Católica de Chile y se quedó con la Copa Cono Sur. En tierras trasandinas, los dirigidos por Marcelo Gallardo se impusieron gracias a los goles de Rafael Santos Borré (2) y Nicolás De la Cruz (de penal).

River en Chile MAYER ELIMINADO El correntino Leonardo Mayer quedó eliminado ayer del ATP Masters 1000 de Miami al caer en la segunda ronda frente al croata Borna Coric, quien lo derrotó por 6-7, 6-4 y 6-3. De esta manera, los únicos argentinos que siguen en carrera son Juan Martín Del Potro, que hoy enfrentará al japonés Kei Nishikori, y el "Peque" Diego Schartzman, quien se medirá ante el canadiense Milos Raonic. La gran sorpresa del certamen se dio ayer: el número 1 del mundo y campeón defensor, Roger Federer, cayó en el tiebreak del tercer set frente al australiano Thanasi Kokkinakis, 175º del ranking mundial. TRIUNFO DE JAGUARES Por la sexta fecha del Super Rugby 2018, los Jaguares vencieron 49 a 35 a Lions de Sudáfrica en un partido disputado ayer en cancha de Vélez Sarsfield. Los puntos de la franquicia argentina llegaron por intermedio de los tries anotados por Bautista Delguy, Emiliano Boffelli (2), Javier Ortega Desio (2), Bautista Ezcurra y los 19 puntos que el apertura Nicolás Sánchez sumó con el pie (cinco conversiones y tres penales). De esta manera, Jaguares cosechó su segunda victoria de la temporada. En la próxima jornada quedará libre y luego recibirá la visita del último campeón, los Crusaders. SAN LORENZO FINALISTA En otro hito más de su impactante raid de estos últimos años, San Lorenzo disputará esta noche desde las 21.30 horas la final de la Liga de las Américas de Básquet frente a Mogi das Cruzes de Brasil. Anoche, en el arranque del Final Four que está organizando en su gimnasio, el Ciclón venció con autoridad a Estudiantes de Concordia por 101 a 78 con 30 puntos del alero Gabriel Deck. En el primer turno de esa misma jornada, Mogi das Cruzes evitó una final cien por ciento argentina al vencer 78 a 74 a Regatas de Corrientes. F1: HAMILTON AL FRENTE El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró ayer sábado el primer puesto en la grilla de largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que se disputa hoy domingo en el circuito de Melbourne. El segundo y tercer lugar quedaron para Ferrari, que tendrá al finlandés Kimi Raikkonen y al alemán Sebastián Vettel, respectivamente, al acecho del británico.

