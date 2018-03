Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 25/mar/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 25/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Radio City Campana FM 91.7 Mhz festeja su aniversario este domingo Vatio por una noche

Pablo Ghili: "Somos demasiado trash para el pop, demasiado pop para el trash" Ficha Vatio - Discos: Campo (2012) y Sin Tabúes (2015). Disponibles en YouTube. - Los Vatios son: Pablo Ghili, voces; Pablo Rumi, guitarra; Bernardo Saldaña, guitarra; Agustín Oses, teclados; Estanislao Ahumada, bajo; Nicolás Fossatti, percusión y Juan Bonola, batería. - Canciones para entrar: "La cumbia", "Suerte", "La canción del pescado", y "Sin Tabúes" - Bandas de referencia: Babasónicos, Turf, Beatles, y Beach Boys. Acompañamos a Los Vatios en el cierre del verano en el Complejo Apsara de Zárate en el marco de la Rock Fest. Buenas melodías, cerveza gratis y una noche estrellada: la combinación perfecta. Me confieso fan de la banda: los arreglos con reminiscencias beatleras son excelentes, los estribillos pegadizos y las letras tienen poder de identificación. Por eso fue una alegría cuando Pablo Ghili (32) me invitó a pasar la noche, de comienzo a fin, junto a la banda en el marco de la Rock Fest, en Zárate. Algo de lo que pasó, en los siguientes párrafos. "Somos demasiado trash para el pop, demasiado pop para el trash", me resume Pablo Ghili, líder de la banda, en el auto de Bernardo Saldaña (22) mientras nos dirigíamos a la vecina ciudad. Es que el cancionero Vatio se combina con los excesos de la noche, síntesis que es búsqueda del cantante, tan admirador de Bukowski como de "Chano" de "Tan Biónica". En Apsara ya se encuentran el tecladista Agustín Oses (30) y Nicolás Fosatti (33), quien esa noche va a reemplazar a Juan Bonola (31) en batería, (viajando por algún lugar del mundo). También espera un fiel seguidor de la banda, Ramiro Roca (32), DJ de la Popsitiva junto a Ghili. Dejamos los instrumentos y nos espera una grata sorpresa para los músicos: Isembeck auspicia el evento y entrega cervezas de mano gratis que esperan ansiosas en baldes con hielo. Todavía no hay mucha gente pero para que la banda toque falta más de una hora. Comentamos con Bernardo lo bien que está el lugar, la calidad del sonido y el clima de la noche. El año anterior los habían invitado a la misma fiesta pero había llovido, por lo que habían tenido que trasladar todo adentro. ESCENAS DE PREVIA Ghili se queja de lo dormido que está el público y arenga al grupo para ser ellos quienes lo despierten. Todavía falta que lleguen el bajista y la guitarra principal: El Tano Estanislao Ahumada (31) y Pablo Rumi (32). Vamos al camarín improvisado, en la parte interior del complejo donde los músicos se encuentran con colegas de otras bandas. Conversamos sobre el futuro del rock, bandas nuevas y no tan nuevas, y sobre las conexiones entre los grupos de la zona. En eso se hacen presentes los miembros que faltaban, el equipo ya está completo. Ghili y Rumi son viejos conocidos, desde los tres años comparten vivencias: "A veces nos queremos matar pero somos como hermanos", me dice el líder. Fueron juntos a la Dante Alighieri y al finalizar la escuela se involucraron en varios proyectos hasta gestar la idea de hacer una banda que apunte al sonido que hoy tiene la banda, basado en el pop más logrado de los 60`s: "Tratamos de hacer que cada instrumento ocupe su respectivo lugar para darle paso a la canción, siempre tratamos de respetar la canción", me dice Rumi. Desde ese momento la dinámica compositiva es la misma: Ghili lleva a los ensayos las canciones, con letras y acordes, y la banda le da la forma siendo Rumi el encargado de los arreglos. El "Tano" es contundente sobre el rol de "Rumi": "Hace algunas semanas Rumi no podía ensayar y fuimos a la sala igual. Parecíamos una banda de medio pelo. Con un gesto de cabeza o una mirada él te ubica". Se acerca el momento de tocar y cada uno se prepara a tomar su posición en el escenario. En el público ya hay algunos amigos y seguidores. Los Vatios cierran el set rock de la noche para darle paso a la electrónica, que va a durar toda la madrugada. "Sáquense todo de los bolsillos" ordena Ghili al resto de los integrantes antes de subir, tal vez para que no se distraigan por un mensaje o una llamada de celular. 7 VATIOS DE POTENCIA Comienza el recital, la banda suena prolija y compacta. Ghili se mueve por todo el escenario con paso ansioso, mientras canta apoyado en los coros de Rumi y el Tano. Nicolás logra que la ausencia de Juan no se extrañe mientras Agustín y Bernardo, los últimos en ingresar a la banda, se encargan del colchón musical en sus respectivos instrumentos. Pasan por todo el repertorio: canciones de los dos discos de estudio y adelantan algunas novedades. Ghili me dedica "Suerte", canción del último álbum mientras enciende un cigarrillo y pide más cerveza, la cual busca en los temas que canta Rumi. En ese lapso observo como se dirige al camarín e invita a un trompetista amigo, integrante de una de las bandas que tocó anteriormente, a hacer un solo improvisado en la siguiente canción. La adición es fortuita, la trompeta parece ensayada y le agrega estilo a la interpretación. El recital termina con las más movidas: "La canción del pescado", "Saudade" y "La cumbia", la cual tiene video clip en YouTube. En el público veo que varios ya están bailando. Cierran el recital, Ghili no se animó a hacer "Alerta meteorológica", próxima a salir. "No me sentía confiado", me confiesa después. La canción fue grabada en los estudios de "Los Heladeros del Tiempo" y producida por el experimentado Juan Florido en CABA. Los chicos se quejan por la espera, hace un año que está cocinándose en bastidores. Pero también tiene que ver con las ideas e inventivas que le agregan cuando pasan por el estudio: "Siempre jugamos a favor de la canción", me dice Ghili, "por eso no las queremos sacar rápido". El rock da paso a la electrónica. Los Vatios, ya en camarines comentan el show mientras guardan los instrumentos. Bajamos a la pista donde está Pablo Gianna (30), fanático declarado del grupo, esperándonos con una sonrisa. Hablamos con Agustín sobre su otra banda, "Amplilabial" y con Ramiro sobre su proyecto musical, donde casi todos los integrantes de Los Vatios participan. La noche se disuelve y nos decidimos a partir, regresamos en el auto de Bernardo a Campana escuchando viejos hits de Calamaro. Otra gran fecha Vatio termina, la potencia sigue intacta.



