Publicidad Conocida también como la isla de los dioses, Bali es un destino turístico situado en las islas de Indonesia para todo tipo de viajeros: mochileros, exploradores, aventureros o los que solo buscan un viaje de relax en un entorno paradisíaco. Bali puede parecer un lugar pequeño al que viajar (se puede recorrer toda la isla de Bali en coche en un solo día. Son 145 km de largo y 80 de ancho) pero su importancia como destino turístico es enorme. Hay muchas cosas que hacer y que ver: plantaciones de arroz, increíbles "spots" dónde practicar surf y otras actividades acuáticas (windsurf, buceo, snorkel, etc), así como sus templos mágicos, sorprendentes espectáculos de danzas y playas de arena blanca dónde tirarse al sol y disfrutar de sus aguas turquesas. Esta combinación de posibilidades, hacen de Bali un destino tremendamente respetable a nivel mundial. Datos importantes a tener en cuenta en la planificación de un viaje a Bali: Cómo llegar desde Argentina: tenemos que tener en cuenta que el viaje en avión va a ser largo, por lo que es aconsejable contratar un vuelo que ofrezca comodidad. Es necesario realizar escala, con lo cual lo interesante es tal vez elegir alguna de compañías de medio Oriente como Emirates, Qatar o Etihad (que además de ofrecer excelentes combinaciones a estos destinos, abren la opción de hacer alguna parada en Dubai, Doha o Abu Dhabi). El aeropuerto internacional de llegada es Denpasar (DPS), y en total (contando la escala) estamos frente a un vuelo de aproximadamente 36 horas. Clima: es un lugar con mucha humedad durante todo el año. Es recomendable viajar durante la estación más seca, pero también es verdad que las mejores ofertas para viajes se encuentran en la época húmeda (diciembre a marzo), y no es tan diferente al caribe en cuanto a lluvias se refiere, por lo tanto en cuanto a equipaje, la recomendación es ropa liviana y transpirable. Como moverse: El transporte público es casi inexistente. Algunos resorts y hoteles cuentan con sus propios servicios de transporte, y al reservar un tour o actividad con ellos se encargarán también del traslado. Es ideal, para los que se animan, alquilar una moto. Ideal para familias: Muy al contrario de lo que el común de la gente piensa, Bali es un gran destino para viajar con la familia. Una de las mejores actividades para hacer en familia es sin dudas visitar los parques temáticos de la isla, sobre todo el templo de los monos, que se encuentra en Ubud, un lugar lleno de monos que son los amos del lugar. Compras: paraíso para los amantes de las compras. En Bali fabrican muchas de las grandes marcas del mundo. Una de las mejores ciudades para ir de compras en Bali es Seminyak. Un viaje a Bali debe incluir mínimamente las siguientes visitas: -Templo Luhur Uluwatu: situado en un acantilado a 75 metros de altura en el sur de la isla. Es uno de los más bonitos y uno de los lugares imprescindibles para visitar en Bali. Construido en el siglo X para ahuyentar a los malos espíritus, se destaca por su ubicación y por los miles de turistas que se acercan al atardecer para ver su puesta de sol sobre el Océano Índico. Queda a poco más de dos horas en auto de Ubud. Es recomendable, por temas de tráfico y colas, ir con bastante tiempo antes del atardecer y también aprovechar para visitar algunas de las mejores playas de Bali que se encuentran más cerca como las de Balangan, Padang Padang o Bingin, que aunque no resultan tan paradisíacas, merecen una visita. -Ubud: uno de los rincones más hermosos de la Isla de los Dioses. Situado en la parte central de la isla, es el lugar perfecto para visitar todos los puntos de interés de Bali, si quieren fijar la estadía en un solo lugar. Hay muchas cosas que ver en Ubud, con una buena mezcla de lo tradicional y lo moderno, que pasan por conocer el Bosque de los Monos, los templos, el mercado, disfrutar de las rutas de senderismo por arrozales, las casas tradicionales, los centros de masajes y yoga, las galerías de arte, los centros de artesanía y como no, pasar horas en sus cafeterías y restaurantes llenos de encanto, disfrutando de su deliciosa gastronomía. -Terrazas de arroz: El arroz es el principal cultivo de Bali y está presente en la mayor parte de su gastronomía, por lo que las terrazas de arroz son algo muy visible en toda la isla. Situadas en laderas, es una de las postales idílicas de la Isla de los Dioses, sobre todo cuando están en su máximo esplendor, llenas de agua y con un verde intenso. -Tanah Lot: situado en el sur de la isla a una hora de Ubud y construido sobre un islote rocoso en el medio del mar, es otro de los mejores templos que visitar en Bali. Llegar al amanecer o al atardecer para ver la salida o la puesta de sol con el templo en primer plano, las olas rompiendo en las rocas y el océano de fondo, es una de las mejores visitas para hacer en Bali. Dedicado al dios del mar, este famoso templo hinduista no permite turistas en su interior. -Volcanes: Bali tiene varios volcanes, por encontrarse situado en el Anillo de Fuego del Pacifico, una zona con gran actividad volcánica y sísmica. El volcán Batur de 1717 metros es el más alto de la isla y el más conocido y aunque permanece activo, su última erupción fue en 1964. Subir al cráter es una de las mejores excursiones que pueden hacer en Bali, sus vistas panorámicas al amanecer o atardecer del valle y el Lago Batur son increíbles y además podrán ver pequeñas humaredas que salen de la caldera del volcán. Otro volcán que merece la pena visitarse es el Batran, con una gran caldera que contiene varios lagos en el que se encuentra uno de los templos más bonitos de Bali, el Pura Ulun Danu Batran. El último volcán recomendado para hacer una visita es el Agung, de gran importancia para los balineses, ya que lo consideran la réplica del Monte Meru, sagrado por la religión hinduista, y muy escuchado meses atrás por entrar casi en erupción. -Playas de Bali: La isla con cientos de kilómetros de costa tiene muchas playas de arena fina y aguas turquesas, quizás no tan paradisíacas como las que solemos ver en los catálogos de viaje, pero sí lo suficientemente interesantes como para plantear una visita o varias. Una de las más famosas es la playa de Kuta, con muchos surferos entre sus olas y una animada vida nocturna. Otra de las más conocidas es la playa Jimbaran, situada cerca del aeropuerto de Denpasar y mucho más tranquila que la de Kuta. Nusa Dua, Sanur Beach y Seminyak, son otras de las recomendadas, además de tener un ambiente más lujoso, con hoteles y resorts caros a pie de sus bonitas playas. Si disponen de más días pueden ir a otras menos conocidas, como la playa de Padang, famosa por sus grandes olas o la playa Tulamben, perfecta para hacer snorkel y buceo, en la que incluso podrán ver un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar





