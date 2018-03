Casi todos los animales fabrican su propia vitamina C. Sólo algunos primates y el ser humano que, por un mecanismo evolutivo se le inactivó el gen correspondiente para producirla. La "mitología popular" dice que la vitamina C está presente en frutas y verduras frescas (pero cada vez hay menos, dados los "modernos" métodos de producción, conservación y empobrecimiento de los suelos...). El bioquímoco Linus Pauling (premio Nobel de Química en 1954 y Premio Nobel de la Paz en 1962) investigó y desarrolló exitosamente tratamientos con megadosis de vitamina C para curar el cáncer. Por supuesto que fue hábilmente desacreditado y silenciado por la poderosa industria farmacéutica. Esto sucedio alrededor de 1980... Pauling es el "creador" de la medicina ortomolecular tan efectiva como libre de efectos colaterales. Algunos efectos notables de esta vitamina (ácido ascórbico) son: -Tiene un efecto letal sobre bacterias, virus, parásitos y hongos. -Destruye las células cancerosas de todo tipo (en megadosis inyectables). -Garantiza una adecuada formación de tejido conectivo (beneficia la piel, los huesos, las encías, pulmones, sistema nervioso, etc.). -Tiene efecto regulador sobre la insulina favoreciendo a los diabéticos si se pretende evitar los destructivos síntomas como mala cicatrización, deterioro arteria, de la retina, etc. (continuará) Bioqca. Mónica A. Rímoli Postgrado Ayurveda

Ayurveda y Salud:

Maravillosa Vitamina C

Por Bioqca. Mónica A. Rímoli

