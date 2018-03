En Campana también se marchó contra la legalización del aborto

Al unísono con más de 200 puntos de todo el país, en nuestra ciudad se marchó alrededor de la plaza Eduardo Costa culminando en la escalinata con una oración ecuménica "a favor de defender la vida". "Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros, que como argentinos tenemos que darnos", explicó Mauricio Macri en su discurso de apertura del 136º período de sesiones legislativas, el pasado 1 de marzo. Diecinueve días después, con la firma de 71 diputados, ingresó al congreso nacional un proyecto de ley de "Interrupción voluntaria del embarazo", lo que generó que desde distintos sectores, principalmente confesionales, se convocara a una marcha "a favor de la vida" y en contra de la sanción de dicha ley. Según crónicas periodísticas, la marcha del domingo por la tarde se replicó en más de 200 ciudades de todo el país, muchas de ellas multitudinarias, dependiendo la escala de la ciudad. En Campana, reunió a más de 200 personas quienes se reunieron en la plaza Eduardo Costa y luego marcharon a su alrededor para finalizar el recorrido en la escalinata que mira a la Av. Rocca. Ahí se elevó una oración ecuménica en contra de la "legalización del aborto" y "a favor de la vida" a la que se sumaron todos los presentes quienes en su mayoría profesan una religión. Durante la marcha, los vecinos portaban diferentes carteles con consignas y la mayoría replicaba el hashtag de la convocatoria nacional: #Valetodavida. Entre ellos se encontraba Carlos Schmith, quien brindó su testimonio a La Auténtica Defensa: "A mí este tema me toca muy de cerca. Gracias a Dios, junto a Viviana, mi esposa, somos padres. Tenemos a nuestro hijo, Matías, después de 16 años luchando con un tratamiento médico para poder tener a nuestro bebé. Por eso, para mí, hablar de una ley que considera la posibilidad de quitarle la vida a un niño por nacer para mí no tiene propósito ni sentido".

Más de 200 vecinos replicaron en campana la marcha que se dio en más de 200 ciudades de todo el país.





El pastor Juan Carlos Chevriau, presidente del Consejo Pastoral de nuestra ciudad, fue parte de la movilización.





Durante la marcha alrededor de la plaza, los vecinos portaron diferentes carteles con consignas como #SíALaVida #Dato se realizó en #Campana la marcha #SiAlaVida al igual que mas de 240 ciudades Argentinas, en nuestra ciudad se marchó alrededor de la plaza Eduardo Costa culminando en la escalinata con una oración y juntando los carteles en favor de defender la vida diciendo #NoAlAborto pic.twitter.com/30eRGiOohz — (@dantrila) 26 de marzo de 2018 #Dato VIDEO mas de 200 personas marcharon este domingo en la plaza Eduardo Costa de #Campana para decir #SiAlaVida al igual que en muchas ciudades de Argentina, mas info en #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/878QlJex3V — Daniel Trila (@dantrila) 27 de marzo de 2018

En Campana también se marchó contra la legalización del aborto

