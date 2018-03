La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/mar/2018 Docentes bonaerenses instalarán hoy una carpa contra el techo a las paritarias







Se espera además que, antes de ese acto, convoquen a un nuevo paro, con movilización, para el próximo jueves 5 de abril. La actividad será en La Plata, compartida con otros gremios estatales como ATE, AJB y CICOP, que piden ser convocados. Los gremios docentes bonaerenses anunciarían hoy un paro para el próximo 5 de abril por la falta de avance con el gobierno provincial respecto a la discusión paritaria y luego se sumarán a una carpa de protesta que instalarán frente a Gobernación los sindicatos que agrupan a los empleados de la administración, judiciales y médicos, frente a Legislatura Provincial en La Plata. Según trascendió, los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente (FUD) realizarán hoy una conferencia de prensa para llamar a un paro y movilización para el jueves 5 de abril. La semana pasada, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, y la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, habían advertido que si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no convocaba a los gremios y mejoraba la oferta de aumento salarial, realizarían un paro durante la primera semana de abril. Tras la conferencia, los dirigentes gremiales docentes se trasladarán a La Plata para inaugurar la carpa "Trabajadores en unidad contra el ajuste", que será habilitada a partir de las 9, en la Plaza San Martín, frente a la Legislatura y a la gobernación provincial, donde estarán presentes también dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJP) y CICOP, entre otros. "No tenemos un pliego común porque los reclamos son distintos", explicó el secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense (Cicop), Guillermo Pacagnini. No obstante, el dirigente sindical señaló que "sintéticamente" lo que plantean es que "la paritaria no tenga techo" y el "rechazo a la pauta general" del 15% marcada desde el gobierno de Mauricio Macri y replicado a rajatabla por la gobernadora María Eugenia Vidal. Al respecto, Pacagnini agregó que "cada gremio tiene su planteo" y destacó que la mayoría de las entidades gremiales demanda la apertura "urgente de las paritarias porque la única que está abierta es la de los docentes". "Judiciales, estatales, Administración Pública Central y salud tenemos las paritarias cerradas, y a esta altura del año tendrían que estar abiertas", denunció, a la vez que aseguró que la situación es "inédita" y que se trata de la "primera vez" que para esta fecha no están "sentados discutiendo salarios y condiciones laborales". En este contexto, Pacagnini anticipó que Cicop resolvió en el congreso que realizó el viernes un paro de 24 horas en la provincia de Buenos Aires "con el planteo de hacerlo en conjunto con el resto de los estatales y con movilización a la Gobernación"..

