5ª caminata de concientización: Campana celebró el Día Mundial del Síndrome de Down

Vecinos e instituciones participaron de la actividad desarrollada este domingo alrededor de la Plaza Eduardo Costa. Con motivo de celebrar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, este domingo se realizó en Campana la quinta Caminata de Concientización alrededor de la Plaza Eduardo Costa. Allí, con la organización de mamá de Juan Manuel Quintos, Mónica Navarro, y acompañamiento de la Dirección de Discapacidad –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio- vecinos e instituciones de la ciudad compartieron un grato momento. Bajo el lema "Todos somos diferentes, Todos somos iguales", la jornada de concientización contó con la participación de la murga del "Grupo Esperanza" y de distintos barrios que colmaron el corazón de la ciudad de ritmo y, principalmente, alegría. En un clima festivo, los payamédicos también acompañaron la actividad con los colores y dulzura que los representan, al igual que "La Circoneta". Además, hubo food trucks y artesanos. El secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; el director General de Desarrollo Humano, Mariano Fiore; la directora de Discapacidad, Margara Pons, funcionarios municipales y los concejales de Cambiemos, Romina Buzzini y Luis Gómez, se sumaron a la jornada concientizadora. En este marco, Bongiovanni calificó como "maravilloso" al encuentro que se realizó en la plaza Eduardo Costa por quinta vez consecutiva ya que "hay que celebrar las diversidades y generar espacios de concientización en pos de la inclusión social". En tanto que, Navarro, la mentora de esta iniciativa, se mostró muy contenta con los resultados que arrojó la actividad y agradeció a las direcciones de Discapacidad y Cultura por el apoyo recibido, como así también a todos los vecinos, artistas y murgas que, desde distintos lugares, hicieron posible la realización de la jornada.

Murgas de distintos barrios también fueron parte de la quinta caminata de concientización.





La murga del "Grupo Esperanza" participó de la actividad.





Juan Manuel Quintos encabezó la caminata simbólica alrededor de la plaza Eduardo Costa.





Gómez, Fiore, Barbieri y Pons se sumaron a la jornada.





La Circoneta ofreció un show que cautivó a cientos de vecinos.





Con el color y la alegría que los representa, La Circoneta acompañó la 5ta caminata. Hermosa imagen de la caminata. @campanagov @MarieSchvartz @SebaAbella @Lalofiore @Maggimundo1 pic.twitter.com/R2r8GmeRzL — Marcos Bongiovanni (@marcosbonyovani) 25 de marzo de 2018 A minutos de comenzar la 5ta Caminata por el día mundial del Síndrome de Down @campanagov @MarieSchvartz @SebaAbella @Lalofiore @Maggimundo1 pic.twitter.com/lWnyWG0PZW — Marcos Bongiovanni (@marcosbonyovani) 25 de marzo de 2018

