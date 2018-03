Atención: Último mes de circulación del billete de 2 pesos

A partir del 27 de abril dejará de tener validez. Se puede canjear en todos los bancos. Queda exactamente un mes, hasta el 27 de abril, para canjear los billetes de 2 pesos porque, a partir de esa fecha perderán validez definitivamente y no habrá otras oportunidades para cambiarlos, según informó el Banco Central de la Nación. omo parte de su plan de normalización del efectivo en circulación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el 30 de octubre de 2017 la salida definitiva de circulación de los billetes de 2 pesos con la imagen de Bartolomé Mitre. De este modo, hasta el 27 de abril las casi 5.000 sucursales bancarias de todo el país tendrán la obligación de recibir estos billetes y cambiarlos por monedas u otros billetes, tanto para sus clientes como para quienes no lo son. La obligatoriedad ha sido comunicada por el BCRA a todas las entidades financieras. A partir de mayo, no habrá otras oportunidades para canjear estos billetes, que serán desmonetizados; es decir, dejarán de ser considerados dinero. A los efectos de que el canje pueda realizarse adecuadamente, el BCRA dispone del stock de monedas necesario para abastecer a las entidades financieras. Como complemento de esta vía habitual de distribución, BCRA viene proveyendo monedas de 2 pesos en forma directa a empresas, cámaras comerciales y cualquier otro interesado mediante la entrega de tambores con 100.000 monedas (fraccionadas en 200 bolsas de 500 unidades), pagadas a través de transferencia bancaria. Este mecanismo se utiliza también para distribuir monedas de 1 y 5 pesos, de reciente lanzamiento. Emitidos por primera vez en 1992, se estima que circulan más de 400 millones de billetes de 2 pesos. Por tratarse del billete de menor denominación, ha sufrido un deterioro más veloz que el resto de los billetes. Esta dificultad se solucionará con el reemplazo por monedas, cuya vida útil es muy extensa. Como parte de su plan para mejorar la calidad del dinero circulante, el BCRA inició un año atrás un programa de destrucción de billetes deteriorados que permitió quitar del circuito económico más de 1.000 millones de billetes dañados o gastados de todas las denominaciones.





Atención: Último mes de circulación del billete de 2 pesos

