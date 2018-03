La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/mar/2018 Javier Marizaldi:

Conmemorando el Dia Internacional del Teatro, entrevistamos a uno de los exponentes locales con mayor trayectoria, hoy a cargo del Teatro La Rosa, Javier Marizaldi Desde el año 1954, cada 27 de marzo se iniciaba en Paris la temporada en el Teatro de las Naciones, evento con en el que se pretendía lograr una comunión entre países después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en días de la reconstrucción europea. Por esto el Instituto Internacional del Teatro (ITI) instauró, a partir de 1961 como Día Mundial del Teatro. Javier Marizaldi (44) pertenece al mundo del teatro desde muy chico cuando a los diez años se presentó a un casting del Grupo Teatron con Adriana Arcos, quedando seleccionado y debutando con su primera obra. Marizaldi no pasa desapercibido los cambios que se han generado en las artes escénicas con la aparición de los nuevos medios digitales. "Hoy, perdura porque es un arte vivo, tiene que suceder aquí y ahora. Hay mucha gente que lo sostiene porque lo necesita, yo estoy entre ellos porque lo necesito sostener, ver y hacer. Algunos lo sostienen como espectadores. Es una experiencia conmovedora". Además "va a tener subas y bajas pero se va a sostener siempre porque es una necesidad del hombre juntarse. La novela la lees, en el video pones pausa y te vas al baño, en el cine no le podes decir nada a los actores de la pantalla y en cambio en el teatro te paras y decís "que grande que sos". Lo compartís en el momento". Se considera admirador de muchos artistas y un gran espectador de muchas obras. En su época de estudiante, viajaba a Buenos Aires y miraba dos películas y una obra de teatro en el día. Vocación, sensibilidad y un poco de fortaleza, dado que es una profesión no convencional son los condimentos básicos que para Javier tiene el teatro. "La vocación siempre la tuve, nunca dudé. Para mí es algo natural no se hacer otra cosa que teatro". Londres, Berlín, París y Buenos Aires son capitales mundiales del teatro, son vanguardias cuenta Javier. Charles Chaplin, Wiliam Shakespeare seguirán siendo clásicos, "siempre vamos a volver a dramaturgos como ellos pero quizás se pueden ver con miradas cercanas y mostrar que está vigente todo lo que decían". Con mucha trayectoria y ejemplos reales asegura que antes tenía la necesidad de hacer teatro, luego con tiempo, empezó a elegir, "me gusta contar historias en la que te sientas identificado y que te puedan hacer pensar algo, no enseñar. Lo hago hace 15 años y es lo que me representa". Para finalizar, Javier nos resume un poco su forma de pensar: "No me gusta dar consejos pero siempre digo: no perdamos la curiosidad sana que nos lleva a crecer y que se investiguen distintas cosas que nos gusten". El teatro es su herramienta que lo conecta con la realidad.



