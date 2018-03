La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/mar/2018 Primera D:

Orlando Sosa; "vamos a pelear hasta último momento"









SE CERRÓ LA FECHA 24 Ayer, con tres partidos, terminó la 24ª fecha del campeonato de la Primera D. Una jornada que volvió a confirmar a Victoriano Arenas, que el domingo goleó 3-0 como visitante a Muñiz para recuperar los siete puntos de diferencia sobre su escolta Lamadrid (el sábado le había ganado a Atlas por 2 a 1 como visitante). En tanto, Argentino de Merlo volvió al triunfo (venció 3-2 como local a Atlético Lugano con un gol de Germán Águila) y se mantuvo en la tercera colocación. RESULTADOS: Puerto Nuevo 0-1 Juventud Unida; Atlas 1-2 Lamadrid; Muñiz 0-3 Victoriano Arenas; Argentino de Merlo 3-2 Lugano; Deportivo Paraguayo 0-1 Liniers; Claypole 0-1 Centro Español; Central Ballester 0-4 Real Pilar; y Yupanqui 0-2 Argentino de Rosario.

El experimentado delantero aseguró que, a pesar de la mala racha, el objetivo de llegar al Reducido "sigue intacto". "De esto se sale trabajando y haciendo bien las cosas", señaló "el Pampa" tras la derrota ante Juventud Unida. El sábado frente a Juventud Unida como local, Puerto Nuevo sufrió su cuarta derrota consecutiva y dejó pasar una oportunidad de descontarle puntos tanto a su rival como a Atlas, que perdió frente a Lamadrid. Por eso, se mantiene a siete unidades de distancia de la novena posición, último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Ése es el objetivo que se trazó el Auriazul para este semestre: llegar al octogonal de la Primera D. Sin embargo, esta seguidilla de derrotas lo ha complicado, aunque no le ha cambiado las metas, según explicó Orlando Sosa: "El objetivo de ingresar al Reducido todavía sigue intacto. Vamos a pelear hasta último momento y vamos a dejar todo para entrar", aseguró el Pampa. "De esto se sale trabajando en la semana y haciendo bien las cosas. Yo soy el mayor del equipo y tengo que tratar de levantar a los chicos", agregó el delantero. En cuanto al análisis del juego ante Juventud Unida, Sosa remarcó que Puerto Nuevo fue a buscar a su rival "en todo momento" y que no mereció la derrota. "Tuvimos un penal a favor, pero lamentablemente fallamos y después vino la expulsión. En el segundo tiempo salimos a atacar desde el arranque, pero no se nos dio". Finalmente, "el Pampa" destacó el semblante del equipo: "A pesar de la derrota, se mejoró la actitud. Nunca bajamos los brazos y siempre fuimos en busca del empate".



EL LADO POSITIVO. “A pesar de la derrota, se mejoró la actitud. Nunca bajamos los brazos y siempre fuimos en busca del empate", destacó Sosa.

Primera D:

Orlando Sosa; "vamos a pelear hasta último momento"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: