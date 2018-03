La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/mar/2018 Nacional B:

Luego de la derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el entrenador de Villa Dálmine se refirió a la merma de rendimientos individuales y también remarcó que al equipo le está faltando cambio de ritmo en ofensiva. Quizás porque necesitó de largos minutos para tratar de digerir ese gol agónico de Independiente Rivadavia en el arco de la avenida Mitre, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, se tomó su tiempo parar revisar el juego junto a sus colaboradores antes de dialogar con la prensa. "Nosotros teníamos que haber cerrado el partido antes. Porque no era nuestro día y cuando las cosas no te salen, tampoco se consiguen a la que te criaste. Entiendo la desesperación por ganar, pero en el final ya no había por qué perder desordenarse. Así y todo, tampoco debíamos haber sufrido ese gol de pelota parada", lamentó el entrenador uruguayo respecto a la derrota que llegó a los 48 minutos del segundo tiempo. "No estamos cómo tenemos que estar, eso está claro. Pero no siento que los rivales nos superen como para dejarnos con las manos vacías", agregó, al tiempo que lamentó las oportunidades que le entregó el juego al Violeta y que no supieron ser aprovechadas: "Nunca estuvimos cómodos. Jugamos 20 minutos con un hombre más y tampoco pudimos encontrar los espacios. De tres cuartos de cancha hacia adelante no encontramos cambio de ritmo". En cuanto a lo anímico, De la Riva explicó que "el equipo está cada vez más golpeado, porque nos pasan cosas que son increíbles e injustas" y también se refirió al bajo rendimiento de futbolistas que tuvieron una gran primera parte de campeonato: "Nos preocupa y nos desconcierta no entender por qué algunos jugadores no están en su nivel. Está fuera de discusión las condiciones que tienen estos jugadores, porque son buenos jugadores". En ese sentido agregó: "La idea es tratar de recuperarlos, trabajar mucho en lo mental. Mi obligación es trabajar con los jugadores y sacar esto adelante. Si yo creyera que la solución es dar un paso al costado, me corro en un minuto". De esa manera, el DT desestimó que haya pensado en renunciar e, incluso, reveló que rechazó ofrecimientos de otros clubes tras la derrota ante Ferro Carril Oeste porque está "comprometido" con este trabajo que está realizando en Villa Dálmine.

