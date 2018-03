La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/mar/2018 Villa Dálmine:

Nicolás Cherro, el 2 que ya volvió







Seguido desde la platea por Alarcón y Tinari, quienes se recuperan de sus lesiones, pudo volver a jugar oficialmente, siete meses después de su lesión. "Estoy contento con el regreso, pero con amargura por el resultado", señaló tras la derrota. El juego ante Independiente Rivadavia fue especial para Nicolás Cherro, el marcador central que Felipe De la Riva había elegido para ser titular y voz de mando del equipo cuando planificó el plantel allá por julio del año pasado. Sin embargo, frente a Luján en el primer partido amistoso de aquella pretemporada, el defensor saltó y cuando cayó, se escucho el ruido que nadie quiso haber escuchado. Los primeros estudios mostraron una fractura en la tibia y se supuso que la recuperación iba a resultar más sencilla de lo previsto. Sin embargo, posteriormente se comprobó que la lesión era más grave (tobillo) y el jugador debió sufrir una segunda intervención. Así, recién en la pretemporada de verano logró volver a entrenar a la par de sus compañeros. Participó entonces de los amistosos e, incluso, jugó en Reserva. Y cuando parecía que su rehabilitación estaba terminando, le reaparecieron molestias y debió frenar el proceso. Finalmente, el sábado pudo debutar con la camiseta de Villa Dálmine. Con una camiseta que parece maldita en esta temporada. Porque no sólo él sufrió una grave lesión, sino también Fernando Alarcón (rodilla; ligamentos cruzados) y Marcelo Tinari (tibia y peroné), ambos jugando como primer marcador central. Posición en la que también tuvo su chance Renzo Alfani, quien no ha estado a la altura de acuerdo a la perspectiva del entrenador, abriéndole así la oportunidad a Cherro. "Nico no está para jugar. Pero en este momento de incertidumbre, sentimos que lo necesitábamos y él cumplió, porque tiene una cabeza excepcional, porque es inteligente, habla y ordena a los demás", lo elogió De la Riva. "Fue una vuelta muy trabajada, en la que se tardó más de lo previsto", reconoció Cherro. "Pero la tarde llegó y creo que era un momento en el que había que estar, aún apurando los tiempos. Así que trabajé para llegar y a nivel personal, traté de estar a la altura. Estoy contento con el regreso, pero con amargura por el resultado del partido", agregó el marcador central. El debut de Cherro en la temporada contó con el acompañamiento de Alarcón y Tinari, quienes estuvieron presentes el sábado en Mitre y Puccini: "Es muy llamativo lo que pasó: tres jugadores del mismo puesto sufrimos lesiones graves en una misma temporada. Pero estamos todos tratando de tirar del carro y al que le toca entrar trata de demostrar que quiere estar", señaló Nicolás. En cuanto al partido en sí, el defensor reconoció que "por ir a buscar más" el equipo se quedó sin nada y que pensándolo "en frío, el punto servía para seguir sumando en la lucha por el octogonal y también para la tabla de los Promedios". Y su análisis del momento de Villa Dálmine pasa por la eficacia y la solidez: "En estos últimos partidos no estamos teniendo ni la regularidad ni la eficacia que tuvimos en la primera parte de la temporada. Antes, sin tantas situaciones de gol, lográbamos convertir y después estábamos sólidos atrás para cerrar los partidos".



Siete meses después. Cherro se había lesionado en agosto, durante un amistoso frente a Luján.



