La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/mar/2018 Remo:

Dos victorias en tres pruebas para el CBC en la Primera Regata Oficial del Año







Dos de los tres botes que presentó el Boat Club en Villa Constitución se quedaron con la medalla de oro y sumaron una gran cantidad de puntos para el campeonato anual. Buen comienzo del año de competencias para el Equipo de Remo Oficial del Campana Boat Club, liderado por el instructor Gustavo Hereñú. Si bien llamó la atención la baja cantidad de embarcaciones inscriptas, los resultados de ellos han sido más que satisfactorios: dos de tres botes se quedaron con el oro, en pruebas sub-23, siempre de alto nivel. De un nivel enorme fue la prueba de cuatro remos largos sin timonel peso completo, categoría sub 23. En la misma compitieron el Club Náutico Zárate, con dos de los mejores remeros del país -Lautaro Barrios y Franco Calvo, múltiples campeones argentinos y bicampeones sudamericanos-, el siempre difícil y competitivo bote del Club de Regatas Rosario, y el Club de Regatas La Marina. Y podría decirse que el CBC, con Joel Romero en posición de stroke, Rubén Geuna de 3, Lionel Erba de 2, y Franco Almirón de bow, ganó esta regata dos veces: primero, iba en la delantera hasta que al promediar la competencia fue invadido por el bote zarateño, que fue descalificado. Luego, y tras un pedido expreso de los chicos de Campana de permitirles volver a correr "fuera de programa" a los recientemente descalificados zarateños -algo irregular, que rara vez se permite-, el cuatro sin celeste ganó de punta a punta, con buen margen y total autoridad. Segundos quedaron los zarateños, terceros los rosarinos, y cuartos los tigrenses. De todas maneras, ´´en los papeles´´ los zarateños no corrieron esta regata, y los puntos de segundo puesto fueron para Rosario. Si bien hubo algún cruce de palabras entre campanenses y zarateños tras el incidente de la invasión de cancha, la cosa no pasó a mayores y todo quedó arreglado luego de la regata. El otro bote ganador fue el doble par sub-23 peso ligero integrado por Lionel Erba y Franco Almirón, quienes derrotaron a Manuel Del Conte y Lucas Luraschi del Club de Regatas Santa Fe con absoluta comodidad, tal como se podía prever. Sorpresiva, sin embargo, fue la quinta posición obtenida por el doble par sub-23 peso completo tripulado por Joel Romero (stroke) y Ruén Geuna (bow). Si bien a priori los favoritos eran Lautaro Barrios y Franco Calvo, del Club Náutico Zárate, se esperaba una regata muy pareja, de final incierto, entre Campana, Zárate y Regatas La Marina (Facundo Forneris y Valentino Balzarini Jara). Pero las cosas no salieron bien para la promisoria dupla campanense, que finalizó quinta, muy lejos del bote de La Marina que se quedó con el oro, y del zarateño y de la selección nacional, que fue plata. El Club Náutico Zárate fue, una vez más, el cómodo ganador de la "Copa Conjunto" a la institución con mayor cantidad de pruebas ganadas. La regata fue fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL). La próxima fecha oficial en el calendario de la Asociación Argentina de Remo será el domingo 6 de mayo en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. La regata será en el Lago San Roque, con organización de la Asociación Cordobesa de Remo y fiscalización de la Comisión de Regatas Internacional del Centro-Oeste y la Patagonia (CRICOP)

DE PUNTA A PUNTA. En una prueba de gran nivel, el cuatro remos largos sin timonel sub 23 del CBC se llevó una enorme victoria. Joel Romero, Rubén Geuna, Lionel Erba y Franco Almirón fueron sus integrantes





SEGUNDO ORO. El otro bote ganador del Campana Boat Club fue el doble par sub-23 peso ligero integrado por Lionel Erba y Franco Almirón,



Remo:

Dos victorias en tres pruebas para el CBC en la Primera Regata Oficial del Año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: