La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/mar/2018 Breves Deportivas







Juega la Selección. Del Potro en octavos. San Lorenzo campeón. NBA: Perdieron los Spurs. Top Race: Ganó Girolami. F1: Sorprendió Vettel. JUEGA LA SELECCIÓN Esta tarde, la Selección Argentina disputará el segundo y último amistoso de esta gira preparatoria para el Mundial de Rusia 2018 que se encuentra realizando por Europa. Será desde las 16.30 horas cuando enfrente a España en el estadio del Atlético de Madrid. Para este compromiso, Lionel Messi estaría a disposición tras superar una contractura en el aductor y, entonces, el DT Jorge Sampaoli presentaría la siguiente formación: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Ever Banega, Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso; Cristian Pavón, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi. El pasado viernes, Argentina derrotó 2-0 a Italia en Manchester con goles de Ever Banega y Manuel Lanzini. DEL POTRO EN OCTAVOS Juan Martín Del Potro es el único argentino que sigue en carrera en el ATP Masters 1000 de Miami. En tercera ronda, el tandilense venció 6-2 y 6-2 al japonés Kei Nishikori y de esa manera se instaló en Octavos de Final, instancia en la que se medirá hoy con el serbio Filip Krajinovic. En tanto, Diego Schwartzman quedó eliminado tras ser derrotado por 7-6 y 6-3 por el canadiense Milos Raonic en tercera ronda. SAN LORENZO CAMPEÓN San Lorenzo de Almagro se coronó campeón de la Liga de las Américas de Básquet, el máximo certamen a nivel continental (simil Copa Libertadores). El Ciclón se consagró tras vencer en la final al Mogi das Cruzes de Brasil por 79 a 71, con otra descollante actuación del alero Gabriel Deck (22 puntos), quien fue elegido como el mejor jugador del Final Four que se desarrolló en Boedo. NBA: PERDIERON LOS SPURS Con apenas 2 puntos del argentino Emanuel Ginobili, los San Antonio Spurs cayeron en su visita a Milwaukee Bucks por 106 a 103 y de esa manera no pudieron aprovechar la oportunidad de saltar a la cuarta posición de la Conferencia Oeste. Cuando todavía le restan ocho partidos, el equipo texano se ubica en el 6º puesto del Oeste y todavía no ha podido asegurar su clasificación a los playoffs (tiene 2,5 juegos de ventaja sobre el noveno, Denver Nuggets). TOP RACE: GANÓ GIROLAMI Al comando de un Ford Mondeo, el cordobés Franco Girolami se quedó con la victoria en la segunda fecha del Top Race que se disputó en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. En segundo lugar llegó el actual campeón Agustín Canapino (Mercedes Benz), mientras que Matías Rossi (Toyota) completó el podio. Así, el campeonato quedó liderado por Rossi con 40 puntos, mientras que Canapino se ubica segundo con 39 y Girolami ocupa el tercer lugar con 31. La próxima fecha de la categoría se disputará entre el 13 y 15 de abril en el autódromo de Concordia, Entre Ríos. F1: SORPRENDIÓ VETTEL En la carrera inaugural de la temporada 2018 de la Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel se impuso en el circuito de Melbourne Park, Australia. El piloto de Ferrari sorprendió así al británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien había dominado la actividad tanto viernes como sábado, pero que terminó segundo en la carrera del domingo. El podio lo completó la otra Ferrari al mando del finlandés Kimi Raikkonen. La próxima fecha de la F1 será el Gran Premio de Bahrein, que se disputará del 6 al 8 de abril.

Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: