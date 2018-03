La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Una escuela cerrada por amenazas







Desde el viernes a la tarde no hay clases en la Primaria de La Josefa por las amenazas del padre de una alumna. Hoy, un grupo de madres acompañadas por el consejero escolar Alejo Sarna se presentará en Fiscalía para pedir seguridad y continuar con las clases. Fruto de las amenazas realizadas por el padre de una de las alumnas de la Escuela 10 Ronald Nash del barrio La Josefa, por decisión del personal directivo y su cuerpo docente, desde el viernes por la tarde no hay clases en el lugar. Convocado por una de las madres de los alumnos afectados, ayer al mediodía se hizo presente en la puerta del establecimiento el consejero escolar Alejo Sarna (referente de Vamos Campana), dado que hasta ese momento ninguna autoridad escolar les dio ninguna explicación del curso de los acontecimientos, ni cuándo se reanudarán las clases. NIÑA GOLPEADA Según el relato de madres de los alumnos de la Escuela 10, el episodio que desató el conflicto tuvo lugar el viernes por la mañana cuando personal docente de la escuela detectó que una de las alumnas, de aproximadamente 9 años, mostraba señales de haber sido golpeada. Aparentemente, y siguiendo el protocolo establecido para estos casos, la Dirección de la escuela trasladó a la menor hasta el Hospital para corroborar que había sido víctima de golpes, y luego la Defensoría del Menor se hizo cargo de la guarda. En paralelo, se le dio aviso a la madre de la menor, quien fue convocada a la Defensoría para aclarar la situación. AMENAZAS Fue entonces que, según dichos, el padre de la menor se hizo presente en la vereda de la Escuela alrededor de las 11 de la mañana, y comenzó a pedir a los gritos que le devuelvan a su hija en un claro estado de alteración y violencia, e incluso frente a personal policial, comenzó a emitir todo tipo de amenazas e insultos al personal directivo y docente del establecimiento. Aparentemente, invitado por la Policía, el hombre se retiró del lugar, pero volvió con la misma actitud mientras los chicos del turno tarde trataban de ingresar a clases. Dada la situación, se suspendieron las clases ese viernes por la tarde y por tal novedad, apareció un cartel en la puerta de la escuela avisando que el lunes 26 no habría clases. Ayer martes 27 por la mañana, al comprobar que el establecimiento continuaba cerrado, las madres de los alumnos convocaron a la prensa local para hacer pública la situación y al consejero Alejo Sarna para recibir algún tipo de información oficial de cuando se reiniciarían las clases. En ese sentido, Sarna dijo no tener mayores precisiones dado que, al ser un consejero de la oposición, prácticamente se había enterado de los hechos de una manera casi fortuita, luego de participar de una reunión que tuvo lugar el lunes y a la que no había sido invitado. Pero que se ofrecía a acompañar a las madres hoy por la mañana a la Fiscalía correspondiente para solicitar una Orden de Restricción Perimetral al padre que, con su accionar, generó el cierre preventivo del establecimiento. De hecho, Sarna les comentó a las madres que durante la reunión aludida, docentes y directivos pidieron lo mismo a las autoridades escolares, y que hasta tanto no se haga efectiva, ellas preferían no volver a la escuela para salvaguardar a los alumnos y su propia integridad física. "Nosotros necesitamos que los nenes vuelvan a clases, y no puede ser que por culpa de un violento e inadaptado, no puedan estar en la escuela", les dijo Sarna a las madres presentes. "También les pido que entiendan a los directivos de la escuela, a quienes vi personalmente muy angustiados y preocupados por toda la situación", agregó el consejero escolar. VERSIONES Según dichos de las madres reunidas en el lugar, fue la propia menor quien al ser consultada en el colegio por su estado, aseguró haber sido golpeada por su padre la noche anterior. La sorpresa de las docentes fue mayor aún, dado que el supuesto agresor tendría una Orden de Restricción Perimetral respecto a su propio domicilio, que se encontraría a unos 700 metros del establecimiento, en el barrio La Josefa. Aparentemente, se trataría de una persona que trabaja en el ámbito de la seguridad privada y, al ser un ex efectivo de la Policía, tendría la autorización para portar armas de fuego.

Un grupo de madres hizo pública la situación y se reunió también con el consejero escolar Alejo Sarna. Esperan que hoy la justicia arbitre las medidas de seguridad para que continúen las clases.





PREVENCION. Desde que se produjeron las amenazas se desplegó un protocolo de seguridad que incluyó la presencia de un móvil policial en la puerta de la escuela.





SIN COMUNICACIÓN. Un cartel en la puerta fue toda la información que recibieron las madres. Ayer martes el establecimiento seguía cerrado y ningún docente se presentó. Las clases se reinician hoy, aseguraron desde Inspección Desde Inspección Escolar le confirmaron a LAD que las clases en la escuela se retomarán en el mediodía de hoy, luego de que la Justicia determine acciones legales para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Silvia López, inspectora jefa distrital de la ciudad, señaló en diálogo con este medio que en los últimos dos días su equipo vino trabajando en conjunto con Municipio, Policía y la fiscalía interviniente -UFI Nº3 - con el objetivo de restablecer la normalidad en la institución del barrio La Josefa. De hecho, señaló que las clases bien podrían haberse reiniciado ayer, pero que fue decisión del personal directivo de la escuela esperar el accionar de la fiscalía. "Vamos a estar trabajando con equipos de orientación para explicarle a la comunidad qué fue lo que sucedió y cuáles son las medidas que se tomaron", adelantó López. Desde que se produjeron las amenazas, se desplegó un protocolo de seguridad que incluye la presencia en horario escolar de un patrullero en la puerta del establecimiento y botón antipánico. También se dispusieron recorridas preventivas y se aguarda lo que determine la Fiscalía Nº3 para, en caso de que sea requerido, reforzar la presencia de fuerzas de seguridad.

