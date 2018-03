La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Chocó, impactó una columna y una luminaria cayó sobre su parabrisas







Un Chevrolet Classic que trabajaba como remise colisionó con un Suzuki Fun en avenida Mitre y Colón. No se registraron heridos. El cruce de avenida Mitre y la calle Colón, a metros del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Campana, volvió a ser escenario de un nuevo accidente. Ayer, allí colisionaron un Chevrolet Classic y un Suzuki Fun, en un hecho que afortunadamente no dejó heridos. Así, la peor parte se la llevó claramente el Chevrolet que se encontraba trabajando como remis (trasladaba pasajeros al momento del siniestro), dado que tras el toque hizo un medio trompo y terminó impactando contra una columna de alumbrado. Posteriormente sufrió también la caída de la luminaria de dicha columbra sobre el parabrisas del vehículo. Según trascendió, al momento del accidente, el Chevrolet circulaba por la avenida Mitre, mientras que el Suzuki Fun lo hacía por la calle Colón.

