Los docentes confirmaron el paro y la Provincia los convocó a paritaria para el día previo

El Frente de Unidad Docente ratificó ayer la medida de fuerza para el jueves 5 de abril, jornada en la que se movilizará junto a otros sindicatos bonaerenses. Horas después del anuncio, el Gobierno pautó una reunión paritaria para el miércoles 4. Tal como había trascendido el lunes por la tarde, el Frente de Unidad Docente (FUD) brindó ayer una conferencia de prensa para anunciar que el jueves 5 de abril los gremios docentes bonaerenses realizarán una jornada de paro y también una movilización junto a otros sindicatos estatales. La medida de fuerza es una respuesta a la falta de avances en la negociación paritaria con la administración de María Eugenia Vidal. En su última propuesta, presentada el pasado miércoles 21, el gobierno ofreció un aumento salarial del 15%, a pagar en tres tramos, además de un premio por presentismo de 6.000 pesos y una cláusula de revisión que también incluye un monto por capacitación de 3.000 pesos. Durante la conferencia de prensa realizada ayer por la mañana en la sede porteña de UDOCBA, el Secretario General de SUTEBA, Roberto Bara-del, aseguró que "no hay vocación de negociación" de parte de Provincia. "El gobierno se sienta y nos dice `ésta es la propuesta` y se van. Le mienten a la gente cuando dicen que quieren dialogar con los gremios docentes", apuntó Baradel en referencia al cuestionamiento contra la administración Vidal de no mejorar la oferta. Por su parte, Miguel Díaz señaló más tarde la importancia de contar con una cláusula gatillo en el acuerdo: "La cláusula de revisión es inaceptable porque es unilateral y sabemos que (el gobierno) va a apelar a distintas estrategias para no convocarla. La cláusula gatillo en cambio es clara porque está atada directamente a la inflación. Los trabajadores queremos garantías de que no seguiremos perdiendo poder adquisitivo". En tanto, Mirta Petrocini confirmó la marcha junto a otros gremios estatales: "En el paro del 5 de abril también vamos a hacer una movilización todos los docentes y trabajadores estatales para decirle al Gobierno de la Provincia que no vamos a permitir el desfinanciamiento y que no vamos a permitir el ajuste", explicó la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). "Creo que en la marcha habrá mucha gente mostrando su fastidio y frustración", agregó Díaz al respecto. "Pensábamos que este gobierno venía a cambiar algunas cosas que estaban mal, pero las profundizó. La provincia tiene dinero para mejorar el salario los docentes pero elige el conflicto", lamentó. Posteriormente a la conferencia de prensa brindada en UDOCBA, los gremios docentes de la Provincia participaron junto a otros sindicatos estatales como ATE, Judiciales y CICOP, de la instalación de una carpa frente a la Gobernación provincial, en La Plata. Con esa lucha unificada, los sindicatos buscan perforar "el techo salarial del 15%" que intenta imponer la provincia en las negociaciones paritarias, al tiempo que gremios como Judiciales y CICOP también reclaman ser convocados a paritarias. REUNIÓN, UN DÍA ANTES Luego de las manifestaciones docentes y la instalación de la carpa, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los sindicatos docentes para una nueva reunión de mesa paritaria salarial, el miércoles 4 de abril a las 14 horas en el ministerio de Economía bonaerense. O sea: pautó el encuentro para un día antes del paro de 24 horas anunciado por los gremios. Esta sería la sexta reunión paritaria tras las previas en la que el gobierno realizó distintas propuestas que no conformaron a los docentes, quienes explicaron que la Provincia realizó "siempre la misma propuesta" y que sigue negando la cláusula gatillo.

