La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Remo:

Buena presentación de los Promocionales del Campana Boat Club en Villa Constitución







Los chicos de Marilú Perea consiguieron seis medallas, dos de ellas de oro, en la primera regata promocional del año. Destacadas actuaciones de Juanita Modarelli en su debut, y de Lautaro Bravo en single clinker Examen aprobado para Marilú Perea y para todo el pre-equipo del Campana Boat Club en la regata inaugural del calendario de remo promocional 2018: 6 medallas sobre 7 embarcaciones que salieron al agua en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. La regata fue organizada por el Club Náutico Villa Constitución y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral. Lautaro Bravo, uno de los dos singlistas celestes ganadores, se impuso en su regata con un margen enorme. En single clinker Sub 16, la competencia real fue prácticamente por los puestos 2 a 5, ya que el sculler del CBC rápidamente tomó una gran ventaja, que fue extendiendo a lo largo de los 1000 metros de competencia. Desde el club de la ribera resaltan las condiciones y la personalidad de Bravo, a quien señalan por su potencial como remero. La otra victoria fue la de Juana Modarelli, en single de paseo Sub 16 (lo que también se dice coloquialmente "parcito" Sub 16). En su debut en competencias oficiales con el body celeste y blanco, la hermana de Felipe dejó en claro que le sobran condiciones y ganó con autoridad su prueba de 500 metros. Debutar ganando es algo muy inusual, pero el ADN hace lo suyo. Hubo dos remeros debutantes más en Villa Constitución: Isaías Gallippi fue segundo en single de paseo Sub 16 y Brian Falcón fue segundo en doble par shell categoría libre junto a Kevin Ruiz. Los demás resultados obtenidos por el pre-equipo celeste fueron los siguientes: -Joaquín Ferraro: 2º en single clinker Sub 16, serie 2. -Candela Gallippi: 3ª en single shell libre -Nicolás Martínez: 4º en single paseo sub-14 masculino -Bruno Carabajal: no pudo competir por problemas en la inscripción. La próxima regata de la categoría promocional será el sábado 5 de mayo en aguas del Lago San Roque, en Villa Carlos Paz, provincia Córdoba. Ese mismo fin de semana también habrá fecha de remo oficial el día domingo 6. Ambas competencias serán organizadas por la Asociación Cordobesa de Remo y fiscalizadas por la Comisión de Regatas Internacional del Centro-Oeste y la Patagonia (CRICOP).

PRE-EQUIPO CELESTE. EN VILLA CONSTITUCIÓN, EN ESTA PRIMERA REGARA DEL AÑO, BOAT CLUB PRESENTÓ SIETE EMBARCACIONES Y CONSIGUIÓ SEIS MEDALLAS.





GANADORA. JUANA MODARELLI, HERMANA DE FELIPE, SE IMPUSO EN SINGLE DE PASEO SUB 16. DESPUÉS POSÓ CON LA ENTRENADORA DEL CBC, MARILÚ PEREA.



