La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Luna 10 - Energía de Miércoles 28/03/2018 - Trecena del Sol

Por Alejandra Dip







La luna trabaja sobre el perdón, purificación limpieza. Ley de causa y efecto.Son los fluidos Kin 48- Luna 10. Hoy día de movimiento emocional, se inicia la purificación., apertura para generar vínculos, para dejar atrás las emociones contraproducentes, insalubres, perjudiciales, esas que dejan sabor amargo en la boca cada vez que las evocamos. Hoy se hace limpieza interna. La Luna está asociada con el agua y con ese agua nos baldearemos el cuerpo emocional hasta dejarlo limpito, lavaremos las heridas y nivelaremos el espíritu. Día para dar ayuda, consejos, ser un faro guía. Hoy se paga la deuda de todas las circunstancias que vivimos a lo largo de este ultimo tiempo, y el Don del perdón viene a asistirnos en este momento para poder elevarnos de cualquier situación donde quieren hacerse presente las emociones negativas. Nada de resentimiento, de ira, de fastidios.Si estas energías no se canalizan bien hasta sacarlas, después aparecen como enfermedades en el cuerpo físico,creer que las enfermedades vienen del exterior es una manera de no hacernos cargo de lo que las produce. Estaremos intuitivos, adaptables al medio y a los otros, captando fácilmente la información, procesándola, retrasmitiéndola. Este día podemos sentir las emociones de nuestros pares, saber en qué estado están, aconsejar si! esponjarse, no! Hoy se quitan los estorbos del camino con mayor facilidad. Las emociones hoy están en punto de máxima sensibilidad. Estabilidad interna es la premisa Respetemonos los procesos por los que estamos pasando sin que el proceso ajeno nos perturbe, ni perturbar nosotros a los demás con el proceso propio. Este año se rompen estructuras viejas que no nos dejan avanzar. HOY EL CAMBIO EMPIEZA POR CASA.LAS HERIDAS SE LAVAN ,SE CIERRAN ,CICATRIZAN. Cambio paradigmas , saco mis ideas limitante y avanzo con todo!! ¡BUEN Miercoles DE PERDÓN PARA TODOS!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



