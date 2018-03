La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Removieron pañuelos de Madres de Plaza Mayo pintados en explanada del Palacio Municipal







Habían sido colocados el sábado en el marco de la campaña nacional "Un millón de pañuelos". Polémica en las redes sociales. No fueron personas disfrazadas de gauchos, como ocurrió en Salta. En cambio, la tarea estuvo en manos de personal municipal, se inició de mañana y, antes, demandó el tratamiento de la superficie con agentes químicos que aflojaran la pintura. Después, a rasquetear. Así fue como este martes se quitaron de la explanada de la sede del gobierno local los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo que vecinos habían pintado el sábado, durante las actividades por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La pintada se enmarcó en la campaña impulsada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo denominada "Un millón de pañuelos" para reivindicar la lucha de esa organización. Se replicó en varias ciudades del país, pero en algunas de ellas, los días posteriores a la movilización vieron removidos esos símbolos. En Salta, por ejemplo, una agrupación tradicionalista se organizó para quitar los pañuelos que se habían pintado en un monumento a Martín Miguel de Guemes, por considerarlos una ofensa a la memoria del líder independentista. En las redes sociales locales se sucedieron las críticas a la acción del Municipio, aunque algunos otros vecinos consideraron que no es correcto que se pinten los lugares públicos y accesos como las rampas para discapacitados. CARTEL DE LOS DESAPARECIDOS El jueves, durante la marcha organizada por H.I.J.O.S. Escobar-Campana-Zárate, se colocó en la plaza central, al lado del monumento a las Madres de Plaza de Mayo, un cartel de madera tallado a mano que lleva inscriptos los nombres de todos los desaparecidos de Campana. En el acto de descubrimiento de la obra, la referente de Derechos Humanos Paola Garello le pidió al Municipio que no quitara el cartel y lo dejará como un recordatorio de todas las víctimas campanenses del terrorismo de Estado.

FOTO DEL SABADO: Los pañuelos, recién pintados durante las actividades por el Día de la Memoria. Ayer fueron borrados.



