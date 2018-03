La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Socios del Ciervo de los Pantanos







La protección del espécimen "emblema" del futuro Parque Nacional a crearse en Otamendi y Río Luján, dispara una agenda que pretende involucrar a todos los habitantes de la ciudad. El ejemplo de Esteros del Iberá. Integrantes del "Frente Barrial Campana" tuvieron su segundo encuentro formal con funcionarios del futuro "Parque Nacional Ciervo de los Pantanos" con miras a construir una agenda conjunta en la que, a primer vista, confluyen de manera natural y fluida la misión de la institución con la búsqueda de los vecinos en preservar y mejorar la calidad de vida de los campanenses. Así, entre otras cuestiones, se planteó como hipótesis la posibilidad de redactar una propuesta de proyecto de ordenanza a presentar en el Honorable Concejo Deliberante cuyo fin sería la de articular diferentes acciones acordadas y sostenidas en el tiempo que posibiliten no sólo la difusión y toma de conciencia de la importancia de la existencia de un Parque Nacional en nuestro Partido, sino también la de generar un compromiso emocional y de pertenencia entre todos sus vecinos. En el mismo sentido, también se barajó como hipótesis de trabajo la de lograr que a Campana se la declare "Capital Provincial del Ciervo de los Pantanos", por ejemplo, y el espécimen "emblema" del Parque cale tan hondo en la ciudad como el automóvil que construyó Don Manuel Iglesias a principio del siglo pasado, y tenga su propio evento festivo. CAZADORES Otro de los temas tratados fue la de la caza furtiva, como uno de los principales enemigos del Parque, incluso en términos de marketing: los visitantes –se habla de un promedio de hasta 500 diarios a futuro- querrán ver al ciervo que, en general, se recluye en la isla donde se siente menos amenazado que en el continente (léase los humedales de Otamendi y Río Luján). Incluso se mencionó que en su mayoría, los cazadores furtivos tendrían domicilio en Campana, y se trataría de personas que realizan la actividad como forma de subsistencia: vecinos de escasos recursos que viven en las inmediaciones del predio y cazan para proveerse de comida. Sobre este tema, el biólogo Javier Pereira, quien además es el director del exitoso "Proyecto Pantano" del CONICET, comentó durante la reunión: "Es un proceso de largo plazo, pero está el ejemplo del Parque Nacional Esteros del Iberá, en Corrientes, donde también habita el ciervo, y nos encontramos con una problemática similar. Con el tiempo, unos 20 años, transformaron a los cazadores (pobladores del lugar) en Guarda Parques. Hoy, la gente que visita ese Parque, vuelve fascinada porque los bichos de toda clase que pueden ver a simple vista, incluyendo al ciervo, recorriendo un sendero. Y es natural, porque los bichos ya entendieron que los humanos no están ahí para cazarlos y ya no se esconden". Según se dijo en la reunión, la problemática de la convivencia de un Parque Natural con una zona urbanizada, tiene aristas más complejas aún en términos ambientales e implica la necesidad de generar y velar por una zona de amortiguación efectiva, fronteras afuera de predio protegido. No sólo desde el manejo auditado y responsable de industrias de tercera categoría, por ejemplo, sino también desde la necesaria concientización del vecino de a pie: "No tienen idea los estragos que hacen los perros y gatos domésticos en santuarios como éste", señaló Pereira a los presentes.

