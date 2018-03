La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 "Papás viajeros" de la Asociación Síndrome de Down brindaron una charla gratuita







En el marco de la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down, la ONG brindó una charla gratuita en el Teatro Municipal Pedro Barbero. En su recorrida por el país, la ONG "Papás viajeros" visitó la ciudad durante la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down, que fue declarada de interés municipal en Campana. Con la organización de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, a través de la Dirección de Discapacidad, los representantes de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) presentaron una charla de gratuita en el Teatro Pedro Barbero. Del encuentro participaron el secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; el director General de Desarrollo Humano, Mariano Fiore; la directora de Discapacidad, Margara Pons; la concejal del bloque Cambiemos, Romina Buzzini, y vecinos e instituciones de la ciudad. Durante la charla, el "papá viajero" Raúl Quereilhac y su hija Melina le contaron al público presente sus experiencias de vivir y convivir con un familiar con Síndrome de Down. Asimismo, transmitieron un mensaje conmovedor y esperanzador de que la vida es absolutamente posible con una persona con esta discapacidad. Tras la charla, Pons comentó que "impulsar estas actividades es sumamente importante porque convoca a todo el país a movilizarse en pos de la concientización y de garantizar los derechos". Y añadió: "Las personas con discapacidad no tienen derechos aparte ni derechos distintos. Sin embargo, como suele ser un grupo vulnerado, estas acciones son necesarias para generar conciencia."

Melina Quereilhac brindó su testimonio.





Pons participó de la actividad concientizadora.





Bongiovanni, Fiore, Pons y Buzzini acompañaron la jornada.



