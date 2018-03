La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 El Coro del Club Ciudad convoca nuevas voces







Está abierto tanto a socios como no socios del club. No es necesario tener experiencia previa. Es para mayores de 16 años. El Coro del Club Ciudad de Campana, formado en 2008 y dirigido desde sus inicios por Claudio Volpi, viene desarrollando una intensa labor tanto dentro como fuera del club y de la ciudad. Y en este año en el que cumple su primera década de vida, la agrupación busca sumar voces nuevas. El coro es abierto tanto a socios como no socios del club. No es necesario tener experiencia previa en el canto y en la música, por lo que sólo se debe ser mayor de 16 años para participar. Aquellos amantes del canto que quieran integrarse deben acercarse al Salón Cultural del Club Ciudad de Campana (Chiclana 209), los días martes a partir de las 20.30 horas. El Coro del CCC ha organizado diversos encuentros y eventos corales en las instalaciones del club y se ha presentado en diversos escenarios de la ciudad. También ha actuado en localidades como Zárate, San Fernando, La Plata, San Isidro o Mar del Plata, entre otras. Además cantó en diversos espacios de la Ciudad de Buenos Aires, como el Congreso Nacional, La Primera Iglesia Metodista, el Complejo Santa Felicitas o los clubes Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Ciudad de Buenos Aires. Y se ha presentado en provincias como Santa Fé, Córdoba y Entre Ríos. Y más recientemente realizó su primer viaje internacional a la República Oriental del Uruguay.



