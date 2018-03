La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 "Usted Señálemelo": Una banda Sub 23







Los mendocinos "Usted Señálemelo" brillaron en el Teatro Ópera de la ciudad de La Plata y se perfilan como el nuevo baluarte del rock argentino. Referente del "Indie manso" (conjunto de bandas provenientes de Mendoza que están haciendo pie en la escena nacional), "Usted Señálemelo" se presentó el pasado 10/3 en el Teatro Ópera, en la ciudad de La plata. La sorpresa fue que días antes las entradas ya estaban agotadas: 800 personas hicieron fila para presenciar una de los grupos que encabeza el presente y (esperemos) futuro de la escena del rock. En la cuadra y media de personas que esperaban en las puertas del teatro pocos superaban los 23 de edad, tal vez una muestra del fenómeno que encarna "Usted Señálemelo" y que forma parte de una renovación en la escena del rock nacional. Ejemplo de ello puede ser que, como "Usted", "Perras on the Beach", Luca Bocci o "Mi amigo Invencible", bandas que conforman el "Indie Manso", formaron parte de los principales festivales: Cosquín, Baradero Rock y el internacional Lolla Pallooza. En estos últimos dos años, todas esas bandas se ayudaron mutuamente en colaboración para poder hacer pie en la capital federal. (En el disco de Luca Bocci participa el cantante de "Perras", quien es hermano del cantante de "Usted Señálemelo", -parece que allí todos se conocen-). Pero no todo viene de Mendoza, justamente de La Plata supieron salir los principales nuevos referentes que ya comienzan a llenar pequeños estadios y superan en You Tube, cada una por su parte, las 2.000.000 de reproducciones en sus últimos discos: "El Mató a un Policía Motorizado" y "Los Espíritus". La diferencia es que estas últimas hace más de 10 años que vienen haciendo carrera mientras que el primer disco del grupo mendocino sólo tiene 4 años. Su segundo, "II" fue grabado y mezclado en Mendoza y Nueva York el último año generando la consolidación de un público propio y la madurez sonora. La gente tuvo que esperar más de una hora a que arranque el recital: un corte de luz en la cuadra y la falta de grupo electrógeno hicieron que el teatro quede a oscuras. En el mientras tanto, un fanático repartió máscaras verdes en la fila, compra de 1100$ que tenía el objetivo de sorprender al cantante Juan Saieg, quien utiliza un ejemplar para cantar en algunas canciones. Así fue como las primeras filas recibieron a la banda que abrió con "Agüetas", canción que estrenó videoclip dirigido por Federico Luis Tachella este verano. En las 14 canciones que duró el show el grupo pasó por canciones de sus dos discos mientras la mayoría del público acompañaba y cantaba las letras. La música de "Usted Señálemelo" es bailable pero también precisa y compleja. Cocó Orozco mete guitarras afiladas que recuerdan a Brian May y Lucca Beguerie baterías pesadas que le dan a todo un tinte más rockero, mientras que Juan Saieg baila por el escenario y toca el sintetizador (dato color: tiene pedal para efectos de voz, algo poco común en las bandas de rock).Aunque ellos tres integran la formación, en el vivo se presentan como quinteto, con otro sintetizador y un bajo. En su repertorio hay guiños a la tradición nacional como el cover "Sintonía Americana", de "Los Abuelos de la Nada", excelente interpretación donde demuestran hasta donde pueden llegar si se lo proponen. Las influencias musicales se mezclan y por momentos también aparecen ritmos propios de la electrónica, improvisaciones donde Lucca despliega todo su potencial con la batería y el resto de la banda descansa. La estética juega con la vestimenta, Saieg puede aparecer perfectamente con flotadores entre los brazos o con anteojos psicodélicos circulares. También se refleja en su público: camisas intervenidas, glitter en los pómulos o peinados de colores. La gente bailaba, coreaba, y cantaba con Juan en éxtasis, casi todo el teatro sabía las letras de memoria aunque la narrativa de las canciones es poco clara y concreta y no hay estribillos muy definidos, otro componente particular de la banda. La calidad del sonido, el desenvolvimiento por el escenario y la prolijidad de las ejecuciones hacen que "Usted Señálemelo" parezca una banda con mucho más recorrido del que tiene. Todo terminó con "Agua marfil", balada que los impulsó a la fama y que el cantante dedicó a lucha feminista por la marcha del día de la mujer y cerró con "Big Bang", mucho más energética, donde dejó el micrófono y se arrojó al público para dejarse llevar. Con un promedio de edad de 23 años llevan casi 5 grabando. Durante lo que queda de marzo, abril y mayo estarán girando por Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia y varias ciudades de nuestro país, repercusión que muestra que "Usted Señálemelo" tiene todas las posibilidades de convertirse en los próximos años en uno de los nuevos baluartes del rock argentino

USTED SEÑALEMELO. Cocó Orozco mete guitarras afiladas que recuerdan a Brian May y Lucca Beguerie baterías pesadas que le dan a todo un tinte más rockero, mientras que Juan Saieg baila por el escenario y toca el sintetizador



"Usted Señálemelo": Una banda Sub 23

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: