La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club debutaron con una goleada







Superaron 4-0 a Sociedad Alemana de Lomas de Zamora en el arranque de la Primera F4. También ganaron la Intermedia y las juveniles. Ganó, goleó y gustó. Por la primera fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, el Campana Boat Club goleó 4-0 a Sociedad Alemana de Lomas de Zamora "B". El equipo dirigido por Adrián Zottola (quien tuvo su debut oficial en el CBC) se impuso como local gracias a los goles de Camila Tenembaum (de gran partido), María Eugenia Díaz, Camila Pérez Johanneton y Damiana Pinto. En el encuentro, que se realizó en la cancha "Héctor Tallón" de nuestra ciudad, la posesión de la bocha fue pareja, pero la diferencia clave estuvo en la profundidad de uno y otro equipo en ataque: el CBC lastimó a su rival cada vez que pisó el área contraria, aprovechando algunos desacoples defensivos del visitante. Mientras que en las ocasiones que fue atacado, supo defenderse. El once inicial del Celeste fue el siguiente: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Melina Dabusti, Candela Corrata, Constanza Santini (capitana), Camila Tenembaum, Camila Pérez Johannethon, María Eugenia Díaz; Catalina Tapia, Damiana Pinto y Julieta Dabusti. Completaron el plantel Agustina Ibáñez, Camila Bidegain, Fernanda Canteros, Josefina Pérez Johanneton, Karen Farías, Lucía Barcyasky, Lucía Gelosi, Oriana Comuzzi y Paula Fernández. Con este resultado, el Campana Boat Club comparte el primer puesto de la tabla con otros seis equipos, dado que no hubo empates en esta primera fecha. Los resultados de la primera jornada fueron los siguientes: Luján Rugby Club 9-0 Ferro Carril Oeste; Country Mi Refugio 5-1 St. Brendan´s; Universitario de La Plata 3-0 San Luis "B"; Nueva Chicago 2-0cSan Fernando "D"; Quilmes Athletic Club "D" 2-1 a Quilmes "C"; y Camioneros 1-0 Deportiva Francesa. El próximo fin de semana no habrá fecha, por lo que el torneo se reanudará el sábado 7 de abril cuando Campana Boat Club enfrente como visitante a Nueva Chicago. DIVISIONES INFERIORES Antes del partido de Primera División se disputaron los encuentros de Intermedia y categorías juveniles entre Boat Club y Sociedad Alemana de Lomas de Zamora, registrándose los siguientes resultados, todos favorables para el Boat Club: -INTERMEDIA: victoria 1 a 0 con gol de Martina De La Barrera. -QUINTA DIVISIÓN: victoria 7 a 0 con goles de Lucía Gelosi (3), Martina De La Barrera, Chiara Faggioli, Delfina Fernández Palazuelo, y Florencia González. -SEXTA DIVISIÓN: victoria 7 a 0 con tantos de Delfina Fernández Palazuelo (3)-, Chiara Faggioli, Florencia González, María Del Pilar González y Valentina Núñez. -SÉPTIMA DIVISIÓN: victoria 14 a 0 con goles de María Del Pilar González (4), Valentina Núñez (3), Caterina Cinquini (2), Milagros Cerutti (2), Sol Ale (2) y María Paz Pérez Johanneton.

FESTEJO CELESTE. LAS JUGADORAS DEL CBC CELEBRAN UNA DE SUS CONQUISTAS.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club debutaron con una goleada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: