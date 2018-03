La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/mar/2018 Campanenses de Primera:

Nico Blandi renovó por dos años su contrato con San Lorenzo







Firmó hasta junio de 2020. En el Ciclón acumula 48 goles en 124 partidos. El campanense Nicolás Blandi, capitán y goleador de San Lorenzo, firmó junto al Presidente Matías Lammens el nuevo contrato que lo ligará con el club de Boedo hasta junio de 2020. "Orgulloso y feliz de renovar y extender nuevamente mi contrato con San Lorenzo. Después de 4 años, nos seguimos eligiendo", expresó el jugador de 28 años en su cuenta de la red social Instagram. Además, el delantero agregó: "Agradezco a compañeros, dirigentes, empleados del club y a toda la gente que forma parte de la familia Cuerva, por el respeto, apoyo y cariño de siempre". Blandi, máximo anotador de San Lorenzo en la actual Superliga con 7 goles, arribó al "Ciclón" en 2014, procedente de Boca Juniors, por US$ 1.800.000, por la mitad de su pase (el club Xeneize se reservó opción de recompra). Aunque el camino de Nico al corazón de los Cuervos no fue fácil. En enero de 2014 llegó como refuerzo para disputar la Copa Libertadores. Pero a principios de 2015, sin haber alcanzado la continuidad esperada, fue cedido a préstamo por seis meses al Evián francés. A su regreso de esa experiencia europea, el futbolista nacido en nuestra ciudad comenzó a mostrar una interesante evolución que lo llevó a convertirse en el actual goleador del Ciclón y también en uno de los grandes referentes del plantel, al punto de ser designado capitán del equipo. Con un total de 48 goles en 124 partidos jugados y un promedio de 0,38 tantos cada noventa minutos, Blandi es la principal carta goleadora de San Lorenzo. Por ese motivo, su extensión de contrato no deja de ser una buena noticia para todo Boedo, especialmente después de un verano en el que trascendió el interés de clubes de Brasil y México por quedarse con los servicios del campanense. El próximo compromiso de San Lorenzo será el domingo 1 de abril a las 20 horas, cuando visite a Lanús por la 21ª fecha de la Superliga.

CON EL PRESIDENTE. BLANDI JUNTO A MATÍAS LAMMENS, EN LA FOTO CON LA QUE SE INFORMÓ LA RENOVACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.



