Recién el martes se retomarían las clases en la Escuela 10 del barrio La Josefa

El reinicio se postergó porque la Justicia aun no emitió la orden de restricción sobre el sujeto que el viernes amenazó a su comunidad educativa. Críticas gremiales al accionar de la Jefatura de Inspección Distrital. La clases en la Escuela 10 del barrio La Josefa se reiniciarían recién el próximo martes, una vez que la Justicia emita una restricción de acercamiento sobre el sujeto que el viernes amenazó a la comunidad educativa del establecimiento por haber gestionado el retiro de la custodia de su hija. Este miércoles desde la Jefatura de Inspección Escolar Campana le confirmaron a LAD que se estaba aguardando el accionar de la Justicia. En un principio, se pensó que la restricción iba a ser emitida ayer y que las clases se retomarían al mediodía. Pero eso no sucedió. De hoy al martes, las autoridades educativas organizarán reuniones con padres de alumnos de la insituticón para explicarles la situación y las acciones preventivas que se están desarrollando. Las mismas, precisaron desde Inspección, incluye presencia policial aumentada y la implementación de un botón antipánico. Las clases en la Escuela 10 se suspendieron luego de que las maestras detectaran a una niña con golpes, al parecer infligidos por integrantes de su seno familiar. Esto motivo una denuncia y el resguardo de la menor, lo que enfureció a su padre, que la semana pasada se presentó en el establecimiento y repartió amenazas a su personal. CRÍTICAS GREMIALES Sindicatos docentes de Campana cuestionaron los pasos seguidos por las autoridades educativas distritales y apoyaron la decisión de los directivos de la escuela de no retornar a las aulas hasta que la seguridad esté garantizada. "La situación no ha cambiado, los compañeros se sienten amenazados, vulnerados en su labor y condiciones laborales, y presionados por la jefa distrital, Silvia López, quien estuvo manifestando que las clases iban a comenzar esta tarde (del miércoles). Se apresuró y se equivocó: no es decisión de la jefa distrital sino del directivo definir si las condiciones están dadas para iniciar las clases", sostuvo Pedro Espinosa, secretario general de Udocba. Por su parte, Sonia Rafael, secretaria de Salud de Suteba, les aconsejó a los docentes de la institución de La Josefa "que no se dejen presionar por quienes no están siendo empáticos con ellos". "Nosotros vamos a seguir acompañándolos hasta que las condiciones estén dadas y puedan volver a trabajar y los niños a aprender", manifestó. Rafael consideró que la situación "fue mal manejada desde la inspectora jefe" y remarcó que "la directora (de la escuela) tiene las facultades como para seguir sosteniendo que mientras no haya garantías suficientes, no se vuelve a las aulas".

VOLVER A CLASES. Para garantizar la seguridad en la Escuela 10 de La Josefa, además de la restricción hacia el sujeto violeto, el operativo incluiría la presencia policial aumentada y la implementación de un botón antipánico.



Recién el martes se retomarían las clases en la Escuela 10 del barrio La Josefa

