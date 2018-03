NOTICIA RELACIONADA: Apareció Lucía Se había ausentado de su hogar sin dar aviso y dejando su celular. Se fue al Sur una semana. "No pudimos hablar mucho aún. Pidió disculpas y explicó que quería estar solo para pensar. Por eso no llevó su celular", explicó ayer por la tarde Claudia, su madre, a La Auténtica Defensa. Franco Barco (23) llegó a Campana el lunes y se encuentra en perfecto estado de salud. Mayormente conocido por su vínculo con el rugby del club Ciudad de Campana, Franco dejó la ciudad el domingo 18, en un colectivo que lo llevó hasta la ciudad de Neuquén. Así lo estableció la DDI de Campana el martes 20, e incluso que la compra del pasaje había sido con anterioridad al viaje. Ese dato generó algo de tranquilidad a su familia, y a gran parte de su círculo cercano, quienes no tenían noticias de él desde el domingo por la tarde, y dieron la alarma principalmente las redes sociales para dar con su paradero. "Hicimos lo que ustedes nos sugirieron –dijo la madre a uno de los periodistas del staff de La Auténtica Defensa- y comenzamos a comunicarnos con los medios de Neuquén, además de las autoridades. Así tuvimos otras pistas y mayor tranquilidad a lo largo de los días, aunque nunca logramos dar efectivamente con él. Por suerte ya pasó todo. Le agradecemos a todos amigos y vecinos de Campana que nos acompañaron con nuestra preocupación".

SE PERDIO -----FRANCO------- EN #CAMPANA

NO SABEN NADA D EL DESDE EL 18/3

COPIO Y PEGO!

el es mi hermano Franco Adriel Barco, ayer domingo 18 de marzo aproximadamente a las 18:10 hs se fue caminando de mi casa localizada en Campana - Buenos Aires y no sabemos nada de el, +++++ pic.twitter.com/srx7QCG39j — sandra marcela (@sanmarza64) 21 de marzo de 2018

Apareció Franco Barco

