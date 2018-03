Hoy y el sábado habrá servicio normal, mientras que mañana no hay recolección. La recolección de residuos que presta la empresa Agrotécnica Fueguina sufrirá modificaciones durante Semana Santa y el lunes 2 de abril, día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Al respecto, la Dirección de Higiene Urbana del Municipio detalló que este jueves y el sábado 31 el servicio será normal mientras que mañana, no prestará ningún tipo de servicio. El lunes 2 de abril, en tanto, la empresa solo realizará el retiro de residuos domiciliarios por la mañana y la noche. No habrá barrido de calles ni recolección de montículos. Por lo que Agrotécnica Fueguina reanudará el servicio habitual el martes 3 de abril. Conforme a ello se solicita a los vecinos evitar el retiro de residuos de sus domicilios fuera de los días y horarios especialmente establecidos para los próximos días con el objetivo de colaborar así con la limpieza y el orden de la ciudad.

Compartimos el cronograma de residuos durante los días feriados. pic.twitter.com/zZZutjUaFa — MunicipalidadCampana (@campanagov) 29 de marzo de 2018

Recolección de residuos: cronograma para este feriado largo

